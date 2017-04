Friedrichshafen "Füenf" Weiße Engel für den Bahnhof Fischbach

Am vergangenen Freitagabend begeisterte die Fünf-Köpfige Herren A-Cappella Band „Füenf“ mit ihrem aktuellen Tour Programm „Engel für Charlie“ den ausverkauften Veranstaltungssaal im Bahnhof Fischbach.

Mit einem schlichten aber wunderschön gesungenen „Oh yeah“ beginnen die, ganz in weiß gekleideten Herren, den stimmungsvollen Abend. Schnell merkt man, dass es nicht immer moderne Instrumente sein müssen, die Füenf stellen, ganz ohne, jede Gitarre sowie jeden Bass oder Cello in den Schatten.Eine ebenso gute Stimmung wie bei den Herren auf der Bühne, soll auch im Publikum herrschen. So wird jeder im Saal mit den vorgesprochenen Worten „boom boom Chack boom boom“ zusammen mit viel Geklatsche schnell in das ganze Programm integriert. Bald darauf folgen musikalisch perfekte und vor allem spaßige Songs wie, „pippi kaka popo“ oder „ich liebe meinen Thermomix“.Jeweils abwechselnd tritt immer ein anderer die Position in der Goldenen Mitte an und übernimmt den amüsanten Sprechgesang, während die anderen dessen Instrumente bilden. Besonders lustig, findet das Publikum den Song über Neurodermitis, denn „Liebeslieder gibt es ja schon mehr als uns lieb ist“. Auch der alte Falko-Klassiker, welcher von den Herren kurz in „Siggi“ umbenannt wurde, bringt absolut jeden bis in die letzte Reihe zum toben. Kurz vor Ende des ersten Aktes finden dann auch noch deutsche Schlager, die an „Jenseits von Eden“ oder „Blau blüht der Enzian“ erinnern, den Weg in das Programm der Füenf.Auch im zweiten Teil vermissen wir kein Gelächter und wenn man sich den durchaus hohen Tönen der Herren hingibt, schleicht sich spürbar am eigenen Körper eine kleine Gänsehaut ein. Selbst ein Liebeslied und sogar ein indisches Weihnachtslied haben an diesem Abend noch Platz auf der Bühne und auch dabei trifft die etwas andere Boygroup absolut jeden unterhaltsamen Ton.Eines der vielen Highlights des Abends ist das Sonnenlied, wobei das ganze Publikum durch gezeigten Refrain Text aufgefordet wird mitzusingen, so singen, zum Schluss, nicht mehr nur 5 talentierte, sondern etwa 320 Menschen miteinander.Mit rießigem Applaus und lautem Gepfeife verabschieden sich die Füenf weißen Engel in den Abend, denn schon morgen steht Stuttgart, gefolgt von großen Städten wie Dortmund und Berlin auf dem Programmblättchen.