Friedrichshafen "Früchtlesturnier": FC Kluftern lädt fußballbegeisterte Schüler ein

Zum ersten Mal wird am Samstag, 24. Juni, in Friedrichshafen-Kluftern das "Volksbank-Früchtleturnier" stattfinden. Ausrichter ist der FC Kluftern. Bei dem Turnier handelt es sich um eine Fußballmeisterschaft für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2004 und jünger. Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Mai.

Bereits seit vielen Jahren wird die Schüler-Fußballmeisterschaft in Überlingen mit zahlreichen Teams ausgetragen. Gemeinsam mit der Volksbank Überlingen als Partner möchte der FC Kluftern dieses Turnier in der Region Friedrichshafen/Markdorf etablieren, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. In drei Altersklassen zwischen sechs und 13 Jahren wird ein Pokal für die Siegermannschaft ausgespielt. Darüber hinaus erhält jedes Kind einen Preis. „Aber vor allem soll der Spaß im Vordergrund stehen“, betont Erich Heggenberger von der Volksbank Überlingen. Spielberechtigt sind Schüler, die in Kluftern, Markdorf, Bermatingen, Immenstaad, Deggenhausertal und Meersburg eine Schule besuchen. Jede Mannschaft kann maximal zehn Spieler melden. Es sei nicht im Sinne des Veranstalters, dass sich Mannschaften fast ausschließlich aus Schülern zusammensetzen, die alle schon in einem Verein Fußball spielen. „Es ist eine tolle Möglichkeit, Nichtvereinsspieler und Vereinsspieler miteinander spielen zu lassen“, sagt Markus Bausinger vom Ausrichter FC Kluftern. Weiterhin gilt: Es muss permanent ein Mädchen pro Mannschaft auf dem Spielfeld sein.

Ab sofort können sich Mannschaften anmelden. Anmeldeformulare und Informationen zum Turnier gibt es in den Volksbankfilialen Kluftern, Immenstaad und Markdorf sowie im Internet: www.fc-kluftern.de