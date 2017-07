Friedrichshafen Friedrichshafener Technik-Campus der Dualen Hochschule unter neuer Leitung

Heinz-Leo Dudek leitet künftig den Technik-Campus der Dualen Hochschule Ravensburg (DHBW) im Friedrichshafener Fallenbrunnen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der DHBW-Sprecherin Elisabeth Ligendza hervor.

Heinz-Leo Dudek ist der neue Prorektor und Dekan der Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen der Dualen Hochschule Ravensburg. Er tritt laut Mitteilung die Nachfolge von Martin Freitag an, der Ende September in den Ruhestand geht. Gewählt wurde Dudek vom Örtlichen Hochschulrat.

Heinz-Leo Dudek ist seit einigen Monaten Prodekan Technik – eine Funktion, die neu geschaffen wurde, um den Dekan in seinen Aufgaben zu unterstützen. Dudek ist seit 2009 als Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen an der DHBW Ravensburg. Von Beginn an habe er sich auf vielfältige Weise für die Entwicklung der DHBW Ravensburg eingesetzt. Von 2010 bis 2017 war er Geschäftsführer des Fördervereins der DHBW Ravensburg. Seit 2010 ist er Geschäftsführer des Instituts für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT), das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Bereiche Forschung, Weiterbildung sowie Wissens- und Technologietransfer voranzubringen. Das IWT ergänzt und unterstützt die wissenschaftlichen Aktivitäten der DHBW.

Ein besonderes Anliegen ist Dudek der Wissenstransfer zwischen der Hochschule und den Unternehmen in der Region. Er stellte mit die Weichen für das Projekt "BodenseeInnovativ", das genau diese Vernetzung von Bildung, Wirtschaft und Forschung anstrebt. Mit der "Lernfabrik Fallenbrunnen" entsteht derzeit zudem eine beispielhafte Produktionsumgebung für "Industrie 4.0"-Konzepte.

In der Forschung engagiert sich Dudek für Projekte in Kooperation mit der Industrie rund um das Thema Telematik. Seit 2015 ist er zudem Leiter der Unterkommission Wirtschaftsingenieurwesen, die die Reakkreditierung des Studiengangs vorbereitet.

Dudek habe seine Entscheidung für die Professur an der DHBW Ravensburg nach mehreren Jahren als Dozent an der DHBW bewusst getroffen. „Das Konzept hat mich einfach überzeugt“, so Dudek. „Ich wollte meine praktischen Erfahrungen aus zehn Jahren Unternehmensführung an die Studenten weitergeben.“

Dudek hat Luft- und Raumfahrttechnik an der TU München studiert und 1990 an der Universität der Bundeswehr München promoviert. Anschließend zog es ihn in die Industrie und an den Bodensee. Als Projektleiter verantwortete er Technologieprojekte bei der Dornier Luftfahrt GmbH in Immenstaad. Es folgte ein Wechsel zur damaligen Deutschen Aerospace (Ulm) als Abteilungsleiter in der Avionikentwicklung. Parallel dazu leitete Dudek den Fachbereich Elektronik und Informationstechnik der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR). Als sein damaliger Arbeitgeber das Geschäft mit satellitenbasierten Führungssystemen für die zivile Luftfahrt im Jahr 1998 aufgeben wollte, übernahm Dudek einen Teil des Geschäfts und der Mannschaft als sogenannten Management-Buy-out. Sein dafür in Ulm neu gegründetes Unternehmen Euro Telematik AG führte die Technologieentwicklungen der Dasa zu innovativen Produkten fort und konnte sich insbesondere als Anbieter von Flottenmanagementsystemen für gewerbliche Nutzfahrzeuge einen bundesweiten Namen machen.