Friedrichshafen Friedrichshafener Band "Rockin' 60s" tritt im Theater Atrium auf

Die Band aus Friedrichshafen reist am Samstag in die Ära der Schlaghosen und Haartollen.

„The Rockin’ 60s“ nehmen das Publikum am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr mit auf eine musikalische Zeitreise in die wilden 60er Jahre. Die Rockband aus Friedrichshafen spielt im Theater Atrium im Häfler Fallenbrunnen Rock n’ Roll-Hits und beliebte Oldies.

Jeder der fünf Vollblutmusiker verfügt über mehr als 40 Jahre musikalische Erfahrung. Ihre handgemachte Livemusik wurzelt in den 50er und 60er Jahren und umspannt Songs von Elvis Presley, Chuck Berry und Bill Haley, über Carl Perkins, Little Richard und Shakin’ Stevens bis zu den Beatles, Rolling Stones und CCR. Die Band vergegenwärtigt am Samstag im Atrium die „gute, alte Rock n’ Roll-Ära der Petticoats, Nietenhosen und Haartollen“.

Eintritt 8/6 Euro, Reservierung unter Telefon 0 75 41/58 33 38.