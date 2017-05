Friedrichshafen Friedrichshafen setzt sich für biologische Vielfalt ein

Blühende Region: So könnten die Maßnahmen und Projekte überschrieben sein, die jetzt in Friedrichshafen und Umgebung anlaufen oder bereits angelaufen sind. Im Mittelpunkt steht die Biodiversität.

Arten- und Blütenvielfalt sollen gefördert werden. Der Honigbiene gehe es beispielsweise nicht gut, sagte Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Umwelt und Naturschutz, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Lebensräume für Insekten werden immer weniger. Gleichzeitig nimmt die biologische Vielfalt in Tier- und Pflanzenreich weiter ab.

Diesem Trend will die Stadt Friedrichshafen mit der Teilnahme an Pilotprojekten entgegenwirken und ist inzwischen Kooperationspartner der Bodensee-Stiftung. Innerhalb einer Initiative soll gemeinsam mit anderen Kommunen ein größeres Nahrungsangebot für Insekten geschaffen werden. "Das Netzwerk 'Blühender Bodensee' hat mittlerweile 48 Partner", sagte Patrick Trötschler, stellvertretender Geschäftsführer der Bodensee Stiftung. Trötschler erwartet einen Prozess, "der Jahre braucht". Acht Module beinhaltet die Projektarbeit. Zum Auftakt für das Modul "Kommunen – fit für Vielfalt" fand in Friedrichshafen die internationale Fachtagung "Wie werden wir zur insektenfreundlichen Kommune statt?". Als Beispiel nannte Trötschler die Landeshauptstadt der Biodiversität, Bad Saulgau. "Umwandlung von Einheitsgrün in artenreiches Grün im Siedlungsbereich" heißt eines der Saulgauer Projekte, das als "Naturschutzprojekt des Jahres 2016" ausgezeichnet wurde. Ähnliches hat nun auch die Stadt Friedrichshafen vor. Das zum Januar dieses Jahres erweiterte Obstwiesenprogramm bietet Anreize bei privater Landnutzung, aber genauso für Pächter auf städtischen Flächen.

Bei der siebten Auflage des Blumenschmuckwettbewerbs "Friedrichshafen blüht" wird erstmals die Kategorie "Naturgärten" mit einbezogen. Zum Auftakt präsentiert die Stadt eine Häfler Blühmischung. Diese orientiert sich an Saatmischungen für Schmetterlings- und Wildbienensäume und verträgt das zwei- oder dreimalige Mähen pro Jahr. Die Mischung bestehe aus für Friedrichshafen typischen Pflanzen, hieß es in der Ausschusssitzung. Sie soll nicht nur auf geeigneten Flächen im Stadtgebiet ausgebracht werden. Bürger haben ebenfalls Gelegenheit, die Wildblumensamen in ihren Gärten zu pflanzen. Die Mischung wird bei Festen oder auf dem Markt verteilt. Einem Antrag von Christine Heimpel (SPD) kam die Verwaltung insofern nach, dass geprüft wird, wie Privatpersonen und Unternehmen bei der Erstellung von naturnahen Flächen unterstützt werden können.