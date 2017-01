Friedrichshafen Friedrichshafen erinnert an Luftschiffpionier

Der Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin jährt sich zum 100. Mal. Ein Flug eines Zeppelin NT ist deshalb am 8. März über Stuttgart geplant.

"In angemessener Form wird die Stadt Friedrichshafen das Werk und das Wirken von Ferdinand Graf von Zeppelin" würdigen, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand anlässlich seines Jahresbilanzgesprächs im Dezember. In diesem Jahr jährt sich der Todestag des Luftschiffpioniers zum 100. Mal. Was die in diesem Jahr dazu geplanten Veranstaltungen anlangt, hat und wird sich die Stadt mit Konstanz, dem Geburtsort des Grafen, und Stuttgart abstimmen. Am 8. März, dem Todestag, wird eine Delegation aus Friedrichshafen nach Stuttgart reisen. Auf dem dortigen Pragfriedhof soll am Grab von Zeppelin ein Kranz niedergelegt und in Ansprachen an ihn erinnert werden. Sollte das Wetter es zulassen, wird ein Zeppelin NT über den Stuttgarter Friedhof fliegen. Passagiere wird der Zeppelin keine transportieren, so viel ist klar. Ob er Zeppelinpost für das Pestalozzi-Kinderdorf an Bord haben wird, wird seitens der Häfler Stadtverwaltung noch geklärt. Der Termin in Stuttgart habe eine gewisse Symbolkraft, sagte OB Brand. Ob er dabei auch dem Zeppelin-Urenkel Albrecht Graf von Brandstein-Zeppelin begegnen wird, mit dem sich die Stadt zurzeit um die Zeppelin-Stiftung streitet, ließ Brand während des Gesprächs im Dezember offen. Dem Gedenken in Stuttgart wird am 7. März eine ähnliche Veranstaltung vor dem Zeppelin-Denkmal in den Häfler Uferanlagen vorausgehen. Am Abend ist ein Konzert im Graf-Zeppelin-Haus geplant.

Veranstaltungen bis Oktober

Den beiden Gedenkterminen lässt die Stadt bis Oktober dieses Jahres eine ganze Reihe von Veranstaltungen folgen: So soll es im Häfler Zeppelin-Museum ab Ende Mai eine Ausstellung unter dem Titel "Kult! Legenden, Stars und Bildikonen – Warum und wie konnten die Zeppelin-Luftschiffe den Kultstatus erlangen, den sie heute immer noch haben?" geben. Im Museum werden ferner Nachbildungen des Zeppelinbrunnens mit dem "Zeppelin-Büble" von Ottmar Hörl verkauft werden. Eine Lesung zur überarbeiteten Neuauflage des Buchs "Spazierfahrt in der Luft" von Franz Hoben ist am 10. März im Kiesel geplant.

In einem Vortrag wird sich der Häfler Edwin Allgaier im April mit dem Thema "Zeppelin-Post 1920er- und 30er-Jahre" beschäftigen. Friedrichshafen war dank der Zeppeline wie auch der Dornier-Flugboote einst Knotenpunkt der internationalen Luftpost-Verbindungen. Ebenfalls vom Stadtarchiv und dem Arbeitskreis Stadtgeschichte getragen wird ein Vortrag von Armin Loch, der sich am 12. Mai mit der "Frühgeschichte des Luftschiffbaus in Manzell" auseinandersetzen wird. Und im Juni wird Stadtarchivar Jürgen Oellers bei einer Radwanderung im Stadtgebiet den Teilnehmern das Thema Zeppelin-Konzern im 20. Jahrhundert näher bringen. Hartmut Semmler, Mitarbeiter des Stadtarchivs, wird Ende Juni eine Lesung zur "Frühzeit des Zeppelinbaus im Spiegel zeitgenössischer Quellen" gestalten. Die städtische Volkshochschule wird am 6. Mai einen sechsstündigen Workshop unter dem Titel "Graf Zeppelin – unsere Stadt – 100 Jahre danach" anbieten.

Weitere runde Jahrestage

Neben dem 100. Todestag des Luftschiffpioniers stehen in diesem Jahr weitere Jahrestage an: