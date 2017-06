Friedrichshafen Friedrichshafen: Zu wenig Stellen für ZF-Jungfachkräfte

Ausgelernte Jungfacharbeiter bei ZF werden "fallweise" zunächst in der Montage eingesetzt, bis sie einen Job in ihrem Ausbildungsberuf antreten können. Dies hat das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Nach SÜDKURIER-Informationen ist das in den technischen Berufen eher die Regel, weil das Unternehmen nicht auf einen Schlag so viele Facharbeiterstellen für Auslerner in Friedrichshafen anbieten kann. Die meisten Jungfacharbeiter wollen aber am Standort bleiben.

Die ZF übernimmt alle Jungfachkräfte, und das unbefristet: So meldet es das Unternehmen zwei Mal im Jahr, wenn Azubis am Standort Friedrichshafen ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Nur: Viele der jungen Leute, die Industriemechaniker, Elektroniker oder Mechatroniker gelernt haben, bekommen keinen Job, der ihrer Qualifikation entspricht, sondern landen erst einmal in der Montage. "Fallweise" komme es "zu mehrmonatigen Übergangsphasen, in denen ausgelernte Jungfacharbeiter zunächst in der Montage eingesetzt werden, bis sie einen Job in ihrem Ausbildungsberuf antreten", bestätigt ein Sprecher der ZF auf Anfrage. Wie viele Jungfachkräfte davon betroffen sind, teilt das Unternehmen nicht mit. Nur, dass eine vorübergehende Beschäftigung in der Montage nicht die Regel sei. Der Großteil der Absolventen eines Abschlussjahrgangs werde sofort nach der Ausbildung auf einer Facharbeiterstelle eingesetzt.

Für den technischen Bereich haben die Jungfachkräfte selbst eine andere Wahrnehmung. Zwei von ihnen behaupten gegenüber dem SÜDKURIER, dass aktuell um die 30 Auslerner der vergangenen beiden Jahrgängen in der Montage arbeiten. Fast ein dreiviertel Jahr lang habe beispielsweise auch der jahrgangsbeste Elektroniker im IHK-Bezirk Bodensee-Oberschwaben am Band gestanden. Gehaltseinbußen haben die Auslerner aber nicht: Sie erhalten das ihrem Abschluss entsprechende Übernahmeentgelt, egal wo sie eingesetzt werden – das allerdings befristet für zwei Jahre. In diesem Zeitraum können sie sich in der Regel auf intern ausgeschriebene Facharbeiterstellen bewerben.

Die Ursache des Dilemmas ist simpel: Wenn auf einen Schlag 30 Jungfachkräfte in technischen Berufen ausgelernt haben, sind nicht gleich 30 Facharbeiterstellen am Standort frei und zu besetzen. Die meisten Auslerner wollen laut ZF nämlich in Friedrichshafen bleiben. Sie gehen lieber hier ans Band, als in Saarbrücken, Passau oder an einem anderen der 40 deutschen Standorte sofort in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. "Wir achten selbstverständlich darauf, solche Überbrückungszeiten in der Montage so kurz wie möglich zu halten, um den Nachwuchsfachkräften einen raschen Start in ihrem erlernten Beruf zu ermöglichen", teilt ZF mit.

Aber warum bildet ZF so viele junge Leute in technischen Berufen aus? Die Ausbildung neuer Fachkräfte sei ein wesentliches Element der Zukunftssicherung des ZF-Standorts Friedrichshafen, weshalb sie auch in den kommenden Jahren unbefristet übernommen würden – unabhängig von der Beschäftigungssituation. "Die Zahl der Ausbildungsplätze wird von daher auf dem heutigen Niveau bleiben, aber zunehmend auf neue Berufsbilder ausgerichtet sein", so ein Sprecher. ZF will sich verstärkt in Richtung autonomes Fahren ausrichten. An Bedeutung gewinnen daher vor allem Berufe im Bereich Elektronik und IT. So werden in Friedrichshafen ab dem Ausbildungsjahr 2018 erstmals vier Fachinformatiker ausgebildet, die Zahl der Elektroniker für Automatisierungstechnik steigt von sechs auf acht.

Ausbildung 4.0

ZF hat mit dem Projekt "Ausbildung 4.0" nach eigenen Angaben eine konzernweite Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit dem Wandel der Ausbildungsberufe befasst. Zentrale Fragen waren, wie Facharbeiter zukünftig arbeiten und welche Folgen die Internationalisierung und die Digitalisierung auf Ausbildungsinhalte haben. Parallel zur Ergänzung von Ausbildungsinhalten investiert ZF in die technische Infrastruktur: in Datenbrillen etwa, die für Industriemechaniker künftig zum selbstverständlichen Werkzeug werden; in Tablets, die an verschiedenen ZF-Standorten schon länger in der mobilen Instandhaltung im Einsatz sind; und in Industrieroboter, an denen Elektroniker und Mechatroniker Programmiersprachen in der Praxis erproben. (kck)