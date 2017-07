Friedrichshafen Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums will mehr Mitglieder

Der Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums modernisiert sich. Das war eines von vielen Themen bei der Mitgliederversammlung des Vereins.

Friedrichshafen – Der Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums hat bei der Mitgliederversammlung seine Ziele fürs neue Vereinsjahr vorgestellt. Wichtiges Thema ist dabei die Werbung neuer Mitglieder, wie der Freundeskreis mitteilt. Stellvertretender Vorsitzender Leo Bucher berichtete dazu, dass zusammen mit Studenten der Zeppelin-Universität an einem Konzept gearbeitet werden soll, um den Verein für neue Mitglieder interessant zu machen. Der Verein sei dabei, sich zu modernisieren. Beispiel dafür sei die neue Homepage (freundeskreis-zeppelin.de), die Veranstaltungen und News aus dem Verein sowie Anmeldungen für neue Mitglieder zur Verfügung stellt. Vorsitzender Manfred Bauer stellte in seiner Begrüßungsrede heraus, dass er sich besonders über die vom Verein finanzierte Ausstellung des großen Zeppelin-Modells freut. Das Modell LZ 129 war noch im Bodensee-Museum im Rathaus ausgestellt und hat jetzt seinen Weg zurück gefunden. Das während seiner Rede einsetzende Unwetter führte allen Versammlungsteilnehmern vor Augen, was sich der Verein von der Stadt wünscht: ein dichtes Dach der Eingangshalle. Wegen des starken Regens floss das Wasser durch die beleuchtete Decke in den Kassenraum und die Halle. Schriftführer Martin Demel berichtete über die Aktivitäten des Vereinsjahrs, zwei Zeppelinbriefe als Mitgliederzeitschrift, der feierlichen Kranzniederlegung zum 100. Todestag in Friedrichshafen und Stuttgart. Der Verein finanzierte einen Guide in Gebärdensprache für Gehörlose. Bis Jahresende soll es für alle Mitglieder neue Ausweise in Scheckkartenform geben. Schatzmeister Ernst Weinert stellte die solide finanzielle Situation des Vereins dar. Insgesamt konnte der Verein 64 neue Mitglieder begrüßen und hat jetzt insgesamt 1417.

Hartmut Semmler vom Stadtarchiv Friedrichshafen trug seine Recherchen zu Graf Zeppelin im Spiegel der Friedrichshafener Lokalpresse von 1898 bis 1909 vor. Hierbei fand er Belege über die schon früh beginnende Beschreibung des Mythos' Zeppelin. Musikalisch umrahmt wurde die Mitgliederversammlung vom Zeppelin-Ensemble.