Betram Kaes hat im Friedrichshafener Dornier-Museum aus seinem Kinderbuch-Erstlingswerk "Freunde fürs Leben" vorgelesen.

Die hübsche Zilly ist untröstlich. Dass der Mittwoch als einziger Tag nicht mit "-tag" enden darf, findet sie "pyramidal-kollossal-gemeinheits-gemein". Dem stimmen die anderen Tiere auf dem Schmuckerhof einhellig zu. Fipsymaus hat die Lösung: "Ich möchte, dass wir uns beim Mittwoch entschuldigen und ihn ab heute anders nennen." Aber wie? Schwein Mampfred schlägt "Fresstag" vor, Katze Minky will, dass der Tag abwechselnd alle Tiernamen bekommt. Sie einigen sich auf Ziege Zillys Idee: "Mitt-Tag". Und sie stellen fest: heute ist sogar "Mitt-Tag": "Mitt-Tag-Morgen genau gesagt. Und in zwei Stunden ist Mitt-Tag-Mittag und am Abend Mitt-Tag-Abend. Wie cool ist das denn!

Betram Kaes liest im Dornier-Museum aus seinem Buch "Freunde fürs Leben". Eigentlich entwickelt Kaes Spiele für Kinder und Erwachsene, früher für Ravensburger, jetzt in Eigenregie. Nach 88 Spielen hat er nun das erste Buch geschrieben. "Mich hat keines von den 88 Spielen so gefreut wie dieses Buch", sagt Kaes – und trägt mit der gleichen Begeisterung vor. Wenn er von Ente Schackeline erzählt, die aus Helferüberschuss immer gleich rennt, stürzt er zur Tür, öffnet sie, schließt sie und watschelt mit beleidigtem Gesicht zurück: "Immer ich!". Die Kinder lachen, wenn Huhn Hiltrud in einen Kuhfladen fällt, die Erwachsenen über Sätze wie: "Jeder war noch sprachloser als der andere und der sagte ja auch schon nichts." Bei den Mogelgeschichten raten alle mit – und liegen gleich oft falsch. Bekommen Kinder in Island schulfrei am Geburtstag? Hat der südafrikanische Spinnenaffe sechs Beine?

16 Tiere sind die "Hauptpersonen" seines Buchs. Sie leben auf dem Schmuckerhof zusammen mit dem alten Sepp, der im ganzen Buch nicht einmal zu Wort kommt, und dem Traktor Lisa Scharlotte Knatterpuff, genannt Lizzy. Jedes hat liebevoll beschriebene Eigenheiten. Hase Horst ist der einzige, der wahrscheinlich lesen kann, leider aber das Telefonbuch für ein Kochbuch hält. Schaf Paul Theodor hat selten Bock, trägt Irokesenschnitt und sagt gern "stallo", "stony" oder "chilly". Pferd Arthur ist der älteste und klügste von ihnen und schafft es sogar, Lizzy in Gang zu setzen und die anderen im Mondschein spazieren zu fahren.

Das Motto der Tiere ist "Wir machen alles gemeinsam, dann ist keiner einsam". Nach sieben mal lustigen, mal traurigen Abenteuern versammeln sie sich zum Abendkreis-Viereck und denken darüber nach, was das Feinste am Tag war. Wer besonders viel Glück oder Pech hatte oder etwas besonders gut gemacht hat, wird zum "Tier des Tages" gewählt – heute ist das natürlich Zilly. Sie bekommt dafür die Wipsy-Lobfrosch-Medaille in Gestalt einer von Horst geknabberten Möhre.

Weitere Lesestunden für Kinder mit Bertram Kaes wird das Dornier Museum in den Osterferien und am Muttertag anbieten.

Das Buch ist im eigens gegründeten Schmuckerverlag erschienen, kostet 12,90 Euro und kann online bestellt werden: www.fantasyfactory.de