Oberteuringen Fremder Mann spricht Kinder an

Eine Mitteilung des Kindergartens St. Martin in Oberteuringen, der zufolge ein Mann Anfang der Woche zwei Kinder am Zaun angesprochen hat, sorgt für Unsicherheit unter den Eltern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine beunruhigende Nachricht übermittelte am Donnerstag das Team des Kindergartens St. Martin in Oberteuringen. In einem Brief an die Eltern teilten die Erzieherinnen mit, dass am vergangenen Montagvormittag ein Mann zwei Kinder der Einrichtung am Zaun des Kindergartens angesprochen und sie offensichtlich animiert hat, mit ihm mitzugehen. Als sich eine Erzieherin näherte, sei der Mann weggegangen. Der Polizei wurde dieser Fall erst am Dienstag mitgeteilt, weil die Kinder nur zuhause konkret von dem Vorfall berichtet hätten und die betreffenden Eltern dann die Erzieherinnen informiert hatten. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigte am Donnerstag auf Anfrage den Eingang einer entsprechenden Anzeige aus dem Kindergarten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Ähnliche Anzeigen habe es in den vergangenen Tagen nicht gegeben, so der Sprecher. Derweilen sorgte der Brief unter den Eltern in Oberteuringen für einigermaßen Unsicherheit, auch wenn genau dies laut dem Schreiben nicht die Absicht der Erzieherinnen war. "Wir versichern Ihnen, wir nehmen die Lage ernst und es wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen", heißt es darin. So habe man mit den Kindern im Morgenkreis über die Thematik gesprochen und ihnen erklärt, dass sie mit keinem Fremden sprechen sollen.