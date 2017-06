Friedrichshafen Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung

Im Amtsgericht Tettnang konnte am Dienstag nicht geklärt werden, wie sich ein handgreiflicher Nachbarschaftsstreit im Juli 2016 in Friedrichshafen zugetragen hat. Eine 45-jährige Frau wurde deshalb vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen.

Friedrichshafen/Tettnang (wex) Freigesprochen worden ist am Dienstag eine 45-jährige Frau vom Vorwurf der Körperverletzung. Das Urteil sprach Richterin Kathrin Lauchstädt am Amtsgericht Tettnang. Vorgeworfen wurde der 45-Jährigen Körperverletzung einer 24-Jährigen bei einem Nachbarschaftsstreit. Es habe zwar unzweifelhaft Hinweise gegeben, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshafen Ende Juli 2016 eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der Angeklagten und mindestens zwei jungen Frauen gegeben habe, aber nach vier Zeugenaussagen stellte Lauchstädt fest: "Ich weiß nicht, wie es sich zugetragen hat. Im Zweifel für die Angeklagte."

Die Angeklagte berichtete, sie sei am Abend des Vortages auf ihrem Balkon gewesen, als sie vom über ihr liegenden Balkon erst mit einem Kronkorken beworfen und dann mit Wasser begossen worden sei. Am nächsten Vormittag sei sie einen Stock höher zu den dortigen Bewohnern gegangen. Eine Enkelin des dort lebenden älteren Ehepaars habe die Tür geöffnet und ihr sei sofort und unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden, sie sei auf die Knie in den Wohnungsflur gestürzt. Verteidiger Klaus Köbele sagte: "Sie hat nicht zugeschlagen. Es war umgekehrt." Dann kam es nach ihren Angaben zu einem Tumult, bei dem auf sie eingeschlagen wurde. Unklar war, unabhängig davon, wer geschlagen hat, wer alles vor Ort war. Laut der Angeklagten und ihres später dazugekommenen Lebensgefährten waren es drei junge Frauen plus die beiden Großeltern und ein Cousin. Der Großvater, der als Zeuge geladen war, erschien nicht. Fotos und Atteste zeigen, das die Angeklagte mehr Blessuren abbekam als die 24-Jährige.

Die Version der 24-Jährigen und ihrer 27-jährigen Schwester war: Ja, es sei Wasser von ihrem Balkon heruntergetropft, weil die Blumenkästen gegossen worden seien. Die Geschichte sei noch am Abend geklärt worden. Am nächsten Tag habe die 27-Jährige die Tür geöffnet und die Angeklagte sei davor gestanden und habe sie angeschrien, beleidigt und sie in den Flur gedrängt. Dann sei die 24-jährige Schwester dazugekommen, habe versucht, die Streitenden zu trennen und die Angeklagte vor die Tür zu drängen. Von einer dritten jungen Frau wussten sie nichts. Beide meinten, die Angeklagte sei nicht verletzt gewesen. Vielleicht habe sie ja anschließend ihr Lebensgefährte geschlagen, stellte die 27-Jährige in den Raum. Dieser lachte laut auf, als er mit dieser Behauptung konfrontiert wurde, und bestritt dies. In der ursprünglichen Anzeige war es nur um Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegangen.

Aus Sicht von Staatsanwalt Oliver Kovatschevitsch waren die Aussagen der Schwestern allerdings schlüssig und die Version der Angeklagten zu unwahrscheinlich. Er forderte eine Geldstrafe von 450 Euro. Für Verteidiger Köbele war klar: "Die Beweisaufnahme hat den Vorwurf nicht erbracht."