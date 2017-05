Friedrichshafen Freispruch im Prozess um mehrfache Vergewaltigung

Ein 56-jähriger Angeklagter ist am Landgericht Ravensburg vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung und Nötigung freigesprochen worden. Die Hauptzeugin hatte sich nach Ansicht des Gerichts in Widersprüche verwickelt. Auch die Staatsanwältin meinte, man könne die Vorwürfe in keinem Fall aufrecht erhalten.

Friedrichshafen/Ravensburg – Die zweite große Strafkammer am Landgericht Ravensburg hat einen 56-Jährigen freigesprochen, der der mehrfachen Vergewaltigung und Nötigung angeklagt war. Seine Ex-Partnerin hatte ihn beschuldigt, sie nach dem Ende der Beziehung wiederholt erpresst, bedroht und zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Für die Kammer war jedoch keiner der zur Last gelegten Vorfälle nachweisbar.

In dem Verfahren habe Aussage gegen Aussage gestanden, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Maier in der Urteilsbegründung. Um in einem solchen Verfahren zu einer Verurteilung zu kommen, müsse das Gericht sich des Sachverhalts ganz sicher sein. „Das ist nur möglich, wenn die Belastungsaussage besondere Qualitätsmerkmale aufweist und einer umfassenden Glaubwürdigkeitsprüfung standhält.“ Die Hauptzeugin und Nebenklägerin habe sich zunehmend in Widersprüche verwickelt.

Schon bei der Polizei hatten die Darstellungen der Tathergänge variiert. Vor Gericht sagte die Frau aus, der Angeklagte habe sie gestalked und mit Drohungen per WhatsApp überhäuft. „Ich habe immer versucht, keinen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er hat immer wieder über die Kinder in der Schule gefragt, wo ich mich aufhalte“, sagte sie. Wenn er mit den beiden gemeinsamen Kindern einen Ausflug machen wollte, habe er sie erpresst. „Wenn ich nicht mitkomme, würde er die Kinder auch nicht mitnehmen.“ Im Hotelzimmer habe er sie vergewaltigt.

Dem standen Aufzeichnungen entgegen, die sie selbst gemacht und in einem Ordner der heutigen Freundin des Angeklagten übergeben hatte. „Ich wollte, dass es aufhört mit den Erpressungen“, begründete die Zeugin diesen Schritt. Im Ordner listet sie minutiös die Treffen, Reisen und sexuellen Handlungen von ihr und dem Angeklagten auf. Ein Foto in dem Ordner zeigt beide Wange an Wange lächelnd – einen Tag nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Auf einer Hotelrechnung steht handschriftlich: „Im Ehebett Sex, als die Kinder schliefen.“ Handschriftliche Anmerkungen listen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Datum auf. In Nachrichten der Zeugin an den Angeklagten stehen Sätze wie: „Ich habe die ganze Nacht gewartet“, „ich vermisse dich ohne Ende“ oder „ich liebe dich“.

„Wenn wir uns das ansehen, kriegen wir Bedenken in Bezug auf Ihre früheren Aussagen“, sagte Richter Maier. Auf Nachfrage räumte die Zeugin ein, dem Angeklagten eine Schwangerschaft vorgetäuscht und das Ultraschallbild einer früheren Schwangerschaft beigelegt zu haben. Danach verweigerte sie weitere Aussagen.

„Man kann der Zeugin nicht glauben, weil man in keinem Punkt sagen kann, ob noch ein Fünkchen Wahrheit darin steckt“, sagte Staatsanwältin Diana Rupflin im Schlussplädoyer. „Die Vorwürfe der Vergewaltigung und Nötigung kann man in keinem Fall aufrechterhalten. “ Rechtsanwältin Birgitta Schäfer sagte in Bezug auf die Zeugnisverweigerung: „Ein klareres Geständnis von ‚Es war alles gelogen’ gibt es aus meiner Sicht nicht.“ Der Vertreter der Nebenklage, Robert Egle, erklärte hingegen: „Ich glaube, dass es Straftaten gegeben hat.“ Er verwies auf das Vorstrafenregister des Angeklagten, das mehrere Fälle von Körperverletzung aufweist. Aber auch er sehe wegen des widersprüchlichen Verhaltens und der mangelnden Aussagekonsistenz der Zeugin keine Grundlage für eine Verurteilung.