Friedrichshafen Freispruch aus Mangel an Beweisen

Zwei widersprüchliche Aussagen zweier junger Menschen haben vor dem Amtsgericht in Tettnang zum Freispruch des Angeklagten geführt. Der Verdacht der Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung ließ sich auch nach mehr als drei Stunden Verhandlung nicht zweifelsfrei nachweisen, da sowohl der Angeklagte als auch die Geschädigte als Zeugin nicht von ihrer Aussage abwichen.

"Ich spreche Sie deshalb frei, weil ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass Sie es waren, die ihr diese Verletzungen zugefügt hat. Ich gehe aber nicht so weit, zu sagen, dass die Geschädigte gelogen hat", begründete Richter Martin Hussels-Eichhorn sein Urteil. Etwa eineinhalb Jahre lang waren sie ein Paar. "Sie war alles für mich", sagte der Angeklagte, der innerhalb eines Jahres zum vierten Mal vor Gericht stand. Da seine Freundin minderjährig war, schloss er bei einem Mobilfunkanbieter einen Partnervertrag inklusive iPhone 6 für sie ab, das er nach der Trennung im Herbst 2016 von der heute 18-jährigen Hotelfachfrau zurückforderte. Ihren Rechnungsanteil von etwa 50 Euro, gab sie zu Protokoll, habe sie ihrem Freund monatlich bar zurückbezahlt.

Zur Änderung des Vertrags kam es nicht. Am 21. Dezember 2016 holte der Angeklagte, so seine Version, die Ex-Freundin in Fischbach von der Arbeit ab, um sie nach Hause nach Kluftern zu fahren und alles zu klären. Sie habe die Herausgabe verweigert, er habe sie zuhause abgesetzt, wegen Unterschlagung angezeigt und beim Anbieter das Telefon gesperrt. Dagegen stand die Aussage der Zeugin, an der es, wie sie dem Richter beteuerte, nichts zu korrigieren gebe. Er habe den Wagen an der Bushaltestelle beim Café Stock in Kluftern angehalten, habe unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen, ihr Smartphone genommen, in die Ablage der Fahrertür gelegt und ihr Vorwürfe wegen ihrer angeblichen Untreue gemacht. Der Streit eskalierte, die junge Frau wollte das Smartphone wieder in ihren Besitz bringen und aussteigen. Um sie daran zu hindern, nahm sie der Angeklagte angeblich in den Schwitzkasten und schlug ihr mehrmals mit der linken Hand ins Gesicht, hieß es vor Gericht.

Er habe ihr das Gerät zurückgegeben und die um Hilfe rufende Frau aus der bereits geöffneten Beifahrertür gestoßen. Anschließend sei er auf den Balkon ihres Elternhauses geklettert, wo er gegen die Tür geschlagen habe.

Der Vater erstattete für die minderjährige Tochter Anzeige wegen Körperverletzung. Die getrennt lebende Mutter dagegen nicht. Die Hämatome im Gesicht wurden von der Polizei, ebenso durch drei Selfies dokumentiert. "Ich habe das Mädchen über alles geliebt", sagte der Angeklagte. Nie habe er sie angefasst, beteuerte er unter Tränen. "Ich weiß nicht, warum sie das behauptet." Er habe an dem Abend keine Verletzung an ihr gesehen.

So blieb bis zum Schluss ungeklärt, wie die junge Frau zu ihrem blauen Auge kam. "Ich habe viel Scheiße gebaut", sagte der junge Mann, "aber ich würde niemals gegen eine Frau die Hand heben." Die Bewährungsauflagen, zu denen Richter Hussels-Eichhorn den Angeklagten zuvor wegen Körperverletzung verurteilt hatte, hatte er anstandslos erfüllt.