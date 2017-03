Friedrichshafen Freikarten zu gewinnen: Uli Hoeneß treffen bei Mittelstandsforum

Ein neues Forum für Handwerker und Mittelständler bietet das Mittelstandsforum Bodensee am Mittwoch, 22. März, auf dem Friedrichshafener Messegelände. Der SÜDKURIER verlost 10 Frei-Tickets für den Wirtschafts-Tag am 22. März während der IBO-Messe. Stargast ist FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Die von der Heinzl-Firmengruppe initiierte Veranstaltung findet am 22. März von 11 bis 19.30 Uhr parallel zur Verbrauchermesse IBO in der Messehalle A2 in Friedrichshafen statt. Bei der Plattform sollen Politiker und Mittelständler ins Gespräch zu kommen. Hauptredner ist FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Der SÜDKURIER verlost dazu 10 Mal ein Business-Ticket im Wert von 99 Euro. Das Ticket schließt den freien Zugang zur IBO ein, ebenso ein Lunch mit Wasser, Säften und Kaffee sowie den Besuch aller Vorträge, insbesondere jenem von Uli Hoeneß (ab 19 Uhr).

Die Besucher erwartet ein Tag voller Fachvorträge. In Zeiten von Trump, Brexit und den deutsch-türkischen Spannungen wird ein Schwerpunkt auf die Auswirkungen der außenpolitischen Entwicklungen auf die lokale Wirtschaft gelegt. In Netzwerkpausen können neue Kontakte geknüpft werden. Es präsentieren sich lokale Unternehmen und Institutionen. Veranstalter und Inhaber der Heinzl-Firmengruppe, Christian Heinzl, freut sich über prominente Teilnehmer wie Uli Hoeneß, Boxlegende Henry Maske, CDU-Urgestein und Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach, Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel sowie FDP-Frontfrau Katja Suding. Eine Diskussionsrunde mit Spitzenvertretern der Parteien zur Bundestagswahl 2017 findet von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Sie wird moderiert von Dieter Löffler, Leiter der Politikredaktion des SÜDKURIER.

Teilnehmen werden Axel Müller (CDU, Wahlkreis Ravensburg), Nils Schmid (SPD, Ex-Finanz- und Wirtschaftsminister), Sandra Detzer (Grüne, Vorsitzende Landesverband), Judith Skudelny (FDP-Generalsekretärin Baden-Württemberg), Alice Weidel (AfD-Spitzenkandidatin Baden-Württemberg) und Claudia Haydt (Die Linke, Wahlkreis Bodensee).

So können Sie gewinnen

Zu kaufen gibt noch wenige Resttickets für 99 Euro. Die VIP-Tickets (169 Euro) für die After-Show-Party mit Uli Hoeneß und den anderen Referenten sind ausverkauft. Informationen im Internet: www.mittelstandsfsorum-bodensee.de

Der SÜDKURIER verlost zehn Mal eine Business-Karte im Wert von je 99 Euro für das Mittelstandsforum am 22. März. Wählen Sie bitte die Nummer 0 13 79/37 05 00-15 (50 Cent aus dem Festnetz der Telekom). Bitte nennen Sie das Stichwort "Mittelstandsforum" sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet bis Donnerstag, 16. März, 12 Uhr. Die Gewinner werden im SÜDKURIER veröffentlicht, die Karten werden zugeschickt.