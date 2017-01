Friedrichshafen Freier Eintritt zu Schlagerparty zu gewinnen

Das Gründungsmitglied der Band "Die Flippers", Olaf Malolepski, gastiert auf der IBO-Messe. Der SÜDKURIER verlost Tickets für das Konzert am 23. März.

Wer sich für die Band Die Flippers begeistert hat, kennt auch Olaf Malolepski. Das Gründungsmitglied der 2011 aufgelösten Schlagerband gastiert als Solokünstler "Olaf – der Flipper" anlässlich der Frühjahrsmesse IBO in der Zeppelin-Stadt. Er wird laut Mitteilung der Messe Friedrichshafen GmbH am Donnerstag, 23. März, um 16 Uhr in Messehalle A2 auftreten. Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit der Messe dreimal zwei Freikarten. Details stehen im Informationskasten.

Olaf Malolepski, gebürtiger Magdeburger, hat laut Veranstalter mit den Flippers an mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern und über 46 Jahre hinweg an Chart-Erfolgen mitgewirkt – darunter sind 64 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Nach der Auflösung des Trios startete Olaf Malolepski seine Solokarriere. Er begeistere bei seinen Auftritten mit einem „Best of“ seiner erfolgreichen Solo-Karriere („Wenn der Anker fällt“, „Tausend rote Rosen“, „Du bist wie Champagner“). Außerdem will er mit einer Auswahl der beliebtesten Hits wie „Die rote Sonne von Barbados“, „Lotusblume“ und „Sie will einen Italiener“ an seine Zeit mit den Flippers erinnern. Auf der IBO wird Malolepski von seinem Orchester begleitet.

Kartenverlosung

Und wer Lust auf eine Après-Ski-Party hat, wird sich wohl den Schlager-Stadel am IBO-Samstag, 25. März, nicht entgehen lassen. Aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens treten die "Dorfrocker" mit ihrer komplettenBand auf und wollen mit all ihren Hits wie etwa „Ich bin ein Dorfkind“, „Die Glöcknerin von Dingolfing“, „Tiefkühlpizza“, „Schwarzwaldmarie“ oder „Vogelbeerbaum“ begeistern.Informationen im Internet: www.ibo-messe.de

Der SÜDKURIER verlost dreimal zwei Karten für den Auftritt von "Olaf – der Flipper" am Donnerstag, 23. März, 16 Uhr, in der Messehalle A2. Sie wollen zwei Tickets gewinnen? Das ist kinderleicht: Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen (ein Anruf kostet 50 Cent im Festnetz der DTAG, Mobilfunktarife abweichend) und die Lösung "Olaf" nennen. Bitte Vor- und Nachname sowie die komplette Wohnanschrift angeben. Teilnahmeschluss ist am 20. Januar, 10 Uhr. Die Karten werden ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen) und zugeschickt. Viel Glück!