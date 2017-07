30.06.2017 16:51 Georg Wex Friedrichshafen-Fischbach Frei- und Seebad Fischbach startet mit Festwochenende

Die Wartezeit ist in zwei Wochen endlich vorbei. Am Samstag, 15. Juli, öffnet das neue Frei- und Seebad Fischbach in eine sogenannten Voreröffnungswoche. Ganz offiziell wird es dann bei einem zweitägigen Fest, am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, mit umfangreichem Programm.