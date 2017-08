Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach: Höhere Preise schrecken Besucher nicht ab

Der Eintritt in das neu gestaltete Frei- und Seebad Fischbach kostet 4 Euro für einen Erwachsenen. Im Strandbad Friedrichshafen zahlen Erwachsene nur 1,60 Euro. Die meisten Besucher in Fischbach finden den Preis angemessen, schließlich bietet das Bad auch eine Menge.

Friedrichshafen – Wenn sich die Vormittagswolken verzogen haben, geht der Ansturm los: Mit Decken, Taschen, Schwimmrollen und Badetieren beladen stehen Familien vor den Kassen des neu gestalteten Frei- und Seebads Fischbach. Die neuen Eintrittspreise schrecken kaum jemanden ab: "Als Schülerin zahle ich 2 Euro, dafür habe ich die Becken und den See, das finde ich sehr angemessen", sagt Jasmin Mikusky. "Wir kommen her, weil es uns das wert ist. Das Kinderbecken ist wunderbar und der Seezugang ist toll", findet Familie Wagner, die mit den fünf- und einjährigen Töchtern öfters herkommt.

Gästen von außerhalb erscheint der Eintritt sogar preiswert: "Im neuen Freibad in Fellbach kostet ein Erwachsener 7,80, da ist es hier sehr günstig", sagt Julian Singer aus Korb. Familie Landgraf aus Hamburg hat mit Gästekarte 8 Euro für vier Personen gezahlt. "Das finde ich nicht viel", sagt der Vater – in einigen Hamburger Freibädern koste der Eintritt für einen Erwachsenen mehr.

Manchen aber ist der Preis nach dem Umbau zu hoch. "Es ist ja nicht schöner geworden, die Becken sind kleiner, es gibt weniger Parkplätze und das Restaurant kostet auch viel", sagt eine Mutter. "Für Familien könnte es ruhig billiger sein", kritisiert Monika Manglus. Eine Mutter stimmt ihr zu: "Da kommt schon etwas zusammen, mit Parkgebühren, Eintritt, vielleicht noch ein Eis oder eine Portion Pommes pro Kind." Schließlich wolle sie öfters mit ihren Kindern baden gehen. Sybille Lang ist mit ihrer Enkelin hier. "Jule muss mit fünf schon Eintritt zahlen, in Immenstaad noch nicht", sagt sie.

Die Preiserhöhung im neuen Frei- und Seebad in Fischbach wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen. "Die Preise im Frei- und Seebad sind deshalb höher als im Wellenfreibad Ailingen und im Strandbad, da hier das Angebot für die Badegäste wesentlich größer ist: Wärmehalle, beheizte Außenbecken, Thermalbecken", sagt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Die Erhöhung der Preise seit der Neueröffnung sei gerechtfertigt. "Das Angebot wurde im Vergleich zum früheren Bad wesentlich aufgewertet." Noch sei nicht abzusehen, in welchem Rahmen die Einnahmen die Betriebskosten des neuen Bads abdecken könnten. "Wir gehen jedoch davon aus, dass die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern – wie in den anderen Bädern auch – die Ausgaben nicht abdecken werden", sagt Kreuzer.

Die Fischbacher Runde wurde im Vorfeld von der Preiserhöhung informiert. Berthold Sterk, stellvertretender Vorsitzender des Leitungsteams, hat keine negativen Reaktionen erhalten. Er hält die Preise für angemessen: "Es muss schon die Frage erlaubt sein, was zu teuer heißt. Also im Vergleich und Leistung und Ausstattung zu welchem anderen Bad. Nachdem Bäder grundsätzlich bezuschusst werden müssen und andere Gemeinden diese mangels Haushaltkasse längst geschlossen haben, scheinen hier manche Bürger keine Ahnung zu haben, welchen Vorteil die Stadt Friedrichshafen bietet." Wer zum Nulltarif baden wolle, könne das am Freizeitgelände Manzell tun.

Preisvergleich

Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen im Frei- und Seebad Fischach beträgt 4 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro. Eine Familienkarte kostet 9 Euro. Ab 17 Uhr kostet ein Erwachsenenticket 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Zusätzlich gibt es für zwei Stunden den Kurztarif von 2 Euro. Zum Vergleich: Im Strandbad Friedrichshafen kostet der Eintritt für Erwachsene 1,60 Euro, für Kinder und Jugendliche 0,80 Euro. Im Wellenfreibad Ailingen zahlt ein Erwachsener 3,20 Euro, Kinder und Jugendliche 1,60 Euro. Im Frei- und Strandbad Meersburg beträgt der Eintritt für Erwachsene 4,40 Euro, Kinder von vier bis 15 Jahren 2,20 Euro. Im Aquastaad Immenstaad zahlen Erwachsene 4 Euro, Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren 2 Euro. Das Strandbad Eriskirch kostet für Erwachsene 3 und für Kinder 1 Euro, in die Strandbäder Langenargen und Kressbronn kommen Erwachsene für 2,50 Euro und Kinder für 1,50 Euro. Im Strandbad Hagnau ist das Baden gratis.