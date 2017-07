Friedrichshafen Frei- und Seebad Fischbach: Hinter dem Badespaß steckt viel Technik

Von der Wassertemperatur bis zum richtigen pH-Wert: Beim Blick hinter die Kulissen im neuen Frei- und Seebad gibt es spannende Einblicke. Seit der Eröffnung am ersten Juli-Wochenende haben insgesamt 31 495 Gäste das Frei- und Seebad besucht. Allein am vergangenen Sonntag kamen 6015 Besucher.

Friedrichshafen – Während die Badegäste im Frei- und Seebad in Fischbach im Schwimmerbecken ihre Bahnen ziehen, sich im Thermalbecken entspannen oder auf der Wasserrutsche vergnügen, arbeitet im Hintergrund die Technik auf Hochtouren. Im Keller des neuen Bades wird dafür gesorgt, dass das Wasser in den verschiedenen Becken die richtige Temperatur hat und der pH-Wert stimmt.

"Hier im Keller finden sich alle wesentlichen Komponenten, die dafür zuständig sind, dass wir eine gute Wasserqualität haben. Dafür gibt es verschiedene Kreisläufe", erklärt Betriebsleiterin Christine Kirchner bei einer Führung durch die Technik-Unterwelt des Frei- und Seebads am vergangenen Freitag. Von der EDV gesteuert werde hier nichts dem Zufall überlassen. Alle Daten zur Heizung oder der Lüftung seien hier hinterlegt. "Hier wird auch gesteuert, wann in den Becken welche Attraktion läuft. Das ist minutengenau getaktet", betont Christine Kirchner.

Zur Analyse des Wassers müssen die Mitarbeiter des Bades regelmäßig die Daten in den Kellerräumen kontrollieren. "Die Wasseraufbereitung ist natürlich ein ganz zentrales Thema bei unserer Arbeit", so die Betriebsleiterin. Der Filterkreislauf etwa werde im Keller gesteuert. "Wir ziehen das Wasser an, filtern, chlorieren und desinfizieren."

Auch die Zuleitungen der Thermalquelle kommen im Keller an. "Das Wasser kommt hier mit 28 Grad Celsius an und wir heizen es noch um vier Grad auf", erläutert Christine Kirchner. Die Temperatur in einem Becken sei immer die selbe. "Die Sprudler werden von manchen Badegästen als kälter empfunden, das ist aber das selbe Wasser wie im restlichen Becken auch", macht Christine Kirchner bei der Führung deutlich.

Das Frei- und Seebad Fischbach in Zahlen

Seit der Eröffnung am ersten Juli-Wochenende haben insgesamt 31 495 Gäste das Frei- und Seebad besucht. Allein am vergangenen Sonntag kamen 6015 Besucher. Becken: 1160 Quadratmeter Wasserfläche gibt es im neuen Freibad. Das Schwimmerbecken ist 1,85 Meter tief und hat eine Wassertemperatur von 26 Grad Celsius. Das Nichtschwimmerbecken ist zwischen 60 Zentimeter und 1,34 Meter tief, Temperatur: 28 Grad. Das Thermalbecken ist mit 32 Grad Celsius am wärmsten (Tiefe: 1,34 Meter). Das Kleinkindbecken ist 20 bis 30 Zentimeter tief und hat eine Temperatur von 28 Grad.

Die nächste Führung in den Technikräumen des neuen Frei- und Seebads Fischbach ist am Montag, 14. August, um 10 Uhr. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Interessierte müssen sich in die Teilnehmerliste an der Kasse des See- und Freibads eintragen. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen begrenzt.