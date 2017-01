Friedrichshafen Frauenkarrieren im Fokus bei Initiative des Zeppelin-Konzerns

Zwei Tage lang bot der Zeppelin-Konzern 120 Frauen die Möglichkeit, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum es Frauen im Berufsleben noch immer schwer fällt, Spitzenpositionen einzunehmen

Zeitverschwendung? Überflüssig? Gar ein Scheinmanöver der (männlichen) Geschäftsführung? Nein. Z-Now war inspirierend, interessant und wichtig. Die Zeppelin GmbH hatte 120 Frauen zu einem Kolloquium eingeladen, das sich um Karriere-Chancen, Networking und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf drehte. Neben den weiblichen Führungskräften, Auszubildenden und Potenzialträgern des Zeppelin-Konzerns waren auch Frauen in Führungspositionen aus Friedrichshafen zu dem zweitägigen Event eingeladen – darunter ich selbst.

Warum es auch im Jahr 2017 noch nötig ist, dass sich Frauen zu diesem Thema austauschen, wurde schnell klar. Noch immer sind Frauen in Führungspositionen eine Minderheit – diejenigen, die es dorthin geschafft haben, haben sich häufig allein an die Spitze gekämpft: dank ihrer Beharrlichkeit, Professionalität und einem dicken Fell gegenüber der noch immer in fast allen Branchen dominierenden Männerwelt. Und denen, die es doch geschafft haben, werden häufig „Haare auf den Zähnen“ oder fehlende Weiblichkeit attestiert.

Eine der Erkenntnisse des Kolloquiums: die gesetzlichen Rahmenbedingungen für weibliche Karrieren sind ganz sicher ausbaufähig, doch es sind oft auch die Mitarbeiterinnen selbst, die sich Steine in den Weg legen und nicht nach den Chancen greifen, die sich ihnen bieten. Es wäre falsch, würde man einzig dem Management vorwerfen, nicht genug für die Karrieren der Frauen in ihrem Unternehmen zu tun und ihnen die Schuld in die Schuhe schieben. Viele Vorträge während der zweitägigen Veranstaltung drehten sich um die Frage, warum es nicht schneller vorwärts geht mit der Gleichberechtigung im Beruf.

Dabei ging es etwa um Rollenbilder, die in Deutschland noch immer fest zementiert sind: die Frau ist eben für die Kinder und den Haushalt zuständig und kommt nur in den seltensten Fällen auf die Idee, Hauptverdienerin der Familie sein zu wollen. Äußerst wenige Männer sind dagegen bereit, in Teilzeit zu arbeiten oder gar den Hausmann zu machen, um der Frau an ihrer Seite den Weg zur Karriere zumindest aus privater Perspektive zu ebnen.

Die viel diskutierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf nahm großen Raum bei Z-Now (Network of Women) ein. Kann man Karriere in Teilzeit machen? Wie viel Flexibilität des Arbeitgebers ist nötig? Es gibt keine standardisierten Antworten auf diese Fragen, doch es zeigte sich beim Workshop, dass vieles geht, wenn Arbeitgeber und Mitarbeiterinnen an einem Strang ziehen und die selben Ziele haben. Frauen müssen auch einfordern, was sie brauchen und dürfen nicht allein darauf warten, dass ihnen ihre Karriere auf einem silbernen Tablett serviert wird. „Think Big“ – dieser Rat kam immer wieder auf – zuletzt auch von Coaching-Star Sabine Asgodom, die als letzte Rednerin den Z-Now-Teilnehmerinnen mit auf den Weg gab, selbstverantwortlich für ihre Karriere zu sein und ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. „Haben Sie den Mut, über Ihre Erfolge zu reden“, gab Asgodom den Frauen mit auf den Weg. Und Monika Scheddin, selbstständiger Coach, riet den anwesenden Damen: „Seien Sie eine Diva. Arbeiten Sie an Ihrem Netzwerk – denn Seilschaften sind wichtig auf dem Weg nach oben.

“ In Workshops erarbeiteten die Frauen auch die Wünsche an Unternehmen und Gesetzgeber. So wäre es schön, gäbe es mehr weibliche Vorbilder, an denen sich der Nachwuchs orientieren könnte. Mentorenprogramme etwa wären eine Möglichkeit, jungen Frauen in Unternehmen das Einzelkämpfertum etwas zu vereinfachen.

Inspirierend waren die vielen Rednerinnen, die ihren eigenen Lebensweg aufzeigten. Darunter Yasmin Mei-Yee Weiß, Professorin, Aufsichtsrätin, Politikberaterin von Angela Merkel und Sigmar Gabriel und Mutter einer einjährigen Tochter. Die Mitte 30-Jährige zeigte auf, dass alles geht, wenn man es denn will und im richtigen Moment die richtigen Chancen zu nutzen weiß. Dass auch sie an ihre Grenzen kommt, wenn ihre Tochter krank ist – gab sie unumwunden zu. „Wenn das Backup vom Backup ausfällt, wird es schwierig – aber auch solche Probleme sind lösbar“, so Weiß.

Auch Marlies Lohmeier, Kaufmännische Leiterin bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, begeisterte die vielen jungen Zuhörerinnen im Podium mit der Schilderung ihrer Karriere, die „auch viele Stolpersteine“ bereit hielt, wie sie sagte.

Am Ende des zweitägigen Kolloquiums waren sich alle Frauen einig: Es ist wichtig und richtig, alle Themen rund um Frauenkarrieren zu beleuchten und sich darüber auszutauschen. Denn es gibt beim Thema Frauen und Karriere noch „sehr viel Luft nach oben“, wie es eine Teilnehmerin während eines Workshops formulierte. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin-Konzerns, der auch die Initialzündung zu Z-Now gegeben hatte, ermunterte seine Mitarbeiterinnen nun am Ball zu bleiben. „Nun liegt es auch an ihnen, die Zukunft – Ihre Zukunft – mitzugestalten.“

Die Initiative

Die erste Z NOW-Veranstaltung fand an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen statt. Unter dem Motto „Inspire – Foster – Network“ trafen 120 Frauen aus verschiedenen Ländern und Tätigkeitsbereichen zusammen. Die Teilnehmerinnen teilten zwei Tage mit Impulsreferaten, Workshops und Diskussionen von Frauen für Frauen aus Wirtschaft, Bildung und Lifestyle. Ebenso beantworteten die Konzerngeschäftsführer Peter Gerstmann (CEO), Michael Heidemann (stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung) und Christian Dummler (CFO) Fragen und diskutierten die Chancen und Herausforderungen von Unternehmen in Bezug auf Chancengleichheit. (mom)