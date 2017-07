vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Frau schlägt auf Hund ein und beleidigt Zeugin

Eine etwa 60 Jahre alte Frau soll am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Minoritenstraße in Fischbach ihren kleinen Hund misshandelt und eine Frau beleidigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.