SK Immenstaad Frau erleidet Brandverletzungen

Ein Küchenbrand hat sich laut Polizei am Donnerstagabend in Immenstaad in einer Wohnung an der Bachstraße ereignet. Eine Frau erlitt Brandverletzungen an einem Arm und wurde in eine Klinik gebracht, zwei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht. In einem Topf hatte sich Öl entzündet, die Frau und ihr Mann löschten das Feuer.