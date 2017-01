Friedrichshafen Frau der ersten Stunde: SÜDKURIER-Redaktionssekretärin Heidi Retzbach geht in Rente

Nach 22 Jahren geht SÜDKURIER-Redaktionssekretärin Heidi Retzbach in Rente.

Karlstraße 35, erste Etage, im Flur gleich links: Hier, im Sekretariat des SÜDKURIER in Friedrichshafen, sitzt heute zum letzten Mal Heidi Retzbach am Schreibtisch. Zum letzten Mal wird sie Termine in die Datenbank einpflegen, Termine koordinieren, Arbeitsaufträge an Mitarbeiter vergeben und zum Abschied auch etliche Hände schütteln. Humorvoll, hilfsbereit, aber auch zupackend – so kennen ihre Kollegen und Kunden die 63-Jährige. Sie liebt ihre Arbeit: „Ich habe mich immer mit meinem Arbeitgeber und der Zeitung identifiziert“, sagt sie. In der Redaktion ist sie nah dran am Zeitgeschehen. „Man erfährt so viel und fühlt sich als Teil dieser Stadt.“ Seit der ersten SÜDKURIER-Lokalausgabe Friedrichshafen am 3. September 1994 ist Heidi Retzbach im Redaktionsteam, zunächst als Texterfasserin. E-Mails waren damals noch unbekannt. Mitarbeiter lieferten Texte zwar auf Disketten, aber Pressemitteilungen, Mitteilungen von Vereinen, Leserbriefe und vieles mehr kamen damals noch per Post und mussten erfasst werden.

Ihren Berufsweg startet Heidi Retzbach im Notariat in Friedrichshafen, danach ist sie bei einem Schreibbüro beschäftigt, dann beim SÜDKURIER. 1997 wechselt sie ins Sekretariat der Lokalredaktion. Verantwortung und Aufgaben wachsen. Sie koordiniert Termine und sorgt dafür, dass Mitarbeiter die Aufträge der Redaktion bekommen, ist Ansprechpartner für Kunden, füttert die Datenbank mit Veranstaltungsterminen und stellt täglich die lokale Service-Seite zusammen. „Es ist und war eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, mir hat es gefallen“, sagt sie.

Nun will sie es zusammen mit ihrem Mann Hansjörg ruhiger angehen lassen und die neu gewonnene Freiheit genießen: „Wir wollen vor allem unsere Heimat erkunden und viel am und auf dem Bodensee unterwegs sein“, erzählt sie. Und dann sind da noch die vier Enkelkinder, da ist die Oma jetzt öfters gefragt.

Heidi Retzbachs Nachfolgerin ist Rosemarie Clericus. Sie bringt durch ihre Arbeit in etlichen Sekretariaten anderer SÜDKURIER-Lokalredaktionen reichlich Erfahrung mit und freut sich auf ihre neue Aufgabe.