Friedrichshafen Fraktion Bündnis 90/Die Grünen blickt hinter Messe-Kulissen

Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen informieren sich beim Besuch der Messe über das Verkehrs- und Energiekonzept sowie deren Konzept zur Innenverdichtung

Um für ihre Arbeit im Gemeinderat fundierte Informationen zu bekommen, besucht die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in unregelmäßigen Abständen städtische Beteiligungsgesellschaften. Diesmal war laut Mitteilung aus der Fraktion die Messe Friedrichshafen an der Reihe. Dabei bekam die Grünen-Delegation Informationen über Themen, die sonst eher im Hintergrund behandelt werden. Zum Beispiel, dass die Messe nach drei Bauabschnitten vorerst keine weitere Expansion von Messehallen plant, sondern auf Innenverdichtung setzt. „Wir verdichten das Messegelände mit Leichtbauhallen, um die vermietbare Hallenfläche zu vergrößern“, erklärte Bereichsleiter Stefan Keller. Das betreffe die große Messe Eurobike und bei Bedarf beispielsweise die OutDoor und die Fakuma. „Die Besucher, die mit Bus und Bahn kommen, sind uns am liebsten“, leitete Gebhard Witt, Leiter Logistik & Service das Thema Verkehr ein. Zu jeder Messe werde ein individuelles Verkehrskonzept entwickelt. Die Linie 5 des Stadtbusverkehrs werde verstärkt, ein Shuttle zur Fähre und zu den Park-and-Ride-Parkplätzen sowie zahlreiche Hotellinien bis beispielsweise nach Dornbirn eingerichtet. „Alles auf Messekosten“, wie Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann betonte. Bei Spitzenmessen werde zudem mit nachbarschaftlicher Hilfe der zweite Zeppelin-Ankerplatz in einen Parkplatz umfunktioniert.

In Sachen Begrünung kritisierte Stadträtin Regine Ankermann, dass sehr viele Bäume verkümmert seien. Das liege am aufgeschütteten und dementsprechend schlechten Boden, sagte Gebhard Witt. Damit auf den Parkplatzflächen mehr Platz zum Rangieren bleibt, werden neue Baumpflanzungen eher am Rande vorgenommen. Energiesparen beschäftigt nicht nur die Grünen, sondern auch die Messe, die vor knapp sechs Jahren eigens einen Energiemanager eingestellt hat. Durch seine Arbeit hat die Messe bereits zwei Energiemanagementpreise erhalten. Nächster Schritt im Messe-Energiekonzept ist das optimierte Betreiben der neuen dezentralen Kälteanlagen.

„Wir freuen uns, dass wir Ihnen die Messe näher bringen konnten“, sagte Klaus Wellmann nach dem Gespräch. „Für uns war es sehr interessant, neue Aspekte der Messe kennengelernt zu haben“, bedankte sich Fraktionsvorsitzende Mathilde Gombert.