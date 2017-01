Friedrichshafen Förderpreise der Zeppelin-Jugendstiftun: Ideenreichtum wird belohnt

Die Förderpreise der Zeppelin-Jugendstiftung "Just!" wurden am Mittwochabend vergeben.

Friedrichshafen (ghw) Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Zeppelin-Universität wurden gestern Abend die Förderpreise des Wettbewerbs 2016 der Zeppelin-Jugendstiftung "Just!" verliehen. Insgesamt 15 000 Euro wurden an Preisgeldern ausgeschüttet – für Arbeiten, die sich durch visionäre Sichtweise ganz im Sinne des Grafen Zeppelin auszeichnen, wie Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, betonte.

In der Schülerkategorie gingen die 16-jährigen GZG-Schüler Arthur Kaczynski, Adrian ter Hell und Peer von Wilcken mit ihrem Projekt "Fassaden-Verschattung nach dem Vorbild der Paradiesvogelblume" als Sieger hervor. In der Klasse der Studierenden wurde Theresa Bonenberger von der Hochschule Ravensburg-Weingarten für ihre Doktorarbeit "LED-Farbmischung mit chaotischen Lichtleitern" mit dem Förderpreis belohnt.

Den Motivationspreis erhielt schließlich eine 19-köpfige Gruppe von Studenten der DHBW am Campus Friedrichshafen für ihr Projekt "Optimierung eines wasserhydraulischen Schreitbaggers."