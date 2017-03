Friedrichshafen Flüchtling aus Syrien lehrt Arabisch an städtischer VHS

Die Volkshochschule Friedrichshafen hat zwei neue Mitarbeiter: Karam Sharbati unterrichtet seit Dezember Arabisch, Rosa Faneli leitet den Fachbereich Fremdsprachen.

Karam Sharbati kommt aus Syrien. Vor zweieinhalb Jahren ist er nach Deutschland geflüchtet. Nach und nach lernte Sharbati die deutsche Sprache – so gut, dass er seit Ende 2016 als Arabisch-Dozent an der städtischen Volkshochschule (VHS) in Friedrichshafen unterrichtet. "Es gab Bedarf, also habe ich mich beworben und dann auch eine positive Antwort bekommen", berichtet der Syrer. Momentan leitet er zwei Arabisch-Kurse: Grundstufe 1 und Grundstufe 2.

Das Lernen der arabischen Sprache erfolge anfangs auf Deutsch. "Mit der Zeit rede ich dann immer mehr arabisch. Es dauert lange, weil die Sprache nicht einfach ist ", erklärt Sharbati. Einige Buchstaben beispielsweise seien sehr schwierig auszusprechen. "Es gibt Teilnehmer, die sprachlich begabt sind und eine Melodie entdecken können. Die Schrift ist aber immer eine Herausforderung", weiß der Sprach-Dozent. Die Schüler müssten sich umstellen, weil sie von rechts nach links schreiben und lesen müssen.

Der Herausforderung, die die arabische Sprache mit sich bringt, stellen sich einige. Sharbatis Schüler nehmen aus unterschiedlichen Motivationen an den Kursen teil. "Es gibt welche, die aus beruflichen Gründen lernen, wegen eines Ehrenamts oder aus persönlichen Gründen, wie Reisen oder Spaß an der Sprache", erzählt der Syrer. Außerdem gebe es Türken, die den arabisch geschriebenen Koran sowie Gebete verstehen wollen. "Sprachen öffnen Türen zu Kulturen, zur Geschichte und zu Völkern. Es gibt Menschen, die diese Kultur entdecken wollen", sagt Sharbati. Bevor er nach Deutschland gekommen ist, hat er nach eigenen Angaben in Syrien zehn Jahre lang ehrenamtlich Religion und Englisch unterrichtet, in der Kirche und in Sozialstationen.

Sharbati hat in seiner Heimat als Zahnarzt gearbeitet. "Neben der Schule praktiziere ich meinen Beruf auch in Deutschland", sagt der Sprach-Dozent.

Nicht nur Karam Sharbati ist neu an der städtischen VHS: Rosa Faneli hat die Leitung des Fachbereiches Fremdsprachen übernommen. Die Italienerin lebt seit acht Jahren in Deutschland, seit sechs Monaten in Friedrichshafen. "Es gefällt mir hier sehr gut. Die Landschaft ist toll", sagt Faneli schmunzelnd. In Italien hat sie Fremdsprachen und Literaturwissenschaften studiert, in Deutschland ihren Master mit Schwerpunkt Erwachsenen-Sprachbildung absolviert. Grund, dass Faneli die neue Stelle an der VHS angenommen hat, sind die zahlreichen Deutschkurse, die "fast aus den Fugen geraten wären", wie VHS-Leiter Niko Nimmerrichter erklärt. Weil die Nachfrage immer größer wurde, sei der Fremdsprachenbereich aufgeteilt worden, sodass es jetzt zwei Stellen gibt. Faneli ist für alle Fremdsprachen zuständig, Ulrike Schäfer betreut die Kurse "Deutsch als Fremdsprache".

Sprachkurse an der VHS

An der Volkshochschule Friedrichshafen werden Fremdsprachkurse in unterschiedlichen Formaten angeboten. Es gibt Intensivkurse, semesterbegleitende Kurse, Wochenendkurse, Ferienkurse, prüfungsvorbereitende Kurse sowie Sprachjogging. Alle Angebote orientieren sich an dem Europäischen Referenzrahmen. Jährlich finden rund 230 Sprachkurse statt, die von etwa 1600 Menschen besucht werden. Dozenten gestalten circa 5000 Unterrichtsstunden. "Signifikant nehmen mehr Männer an Fremdsprachkursen statt, als an den restlichen Kursen", sagt Carola Uhl, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, VHS Friedrichshafen. Rund 37 Prozent derjenigen, die einen Fremdsprachenkurs belegen, sind Männer. In anderen Kursen sind es nur circa 27 Prozent. (lip)