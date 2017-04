Friedrichshafen Flohmarkt im Häfler Rathaus für den guten Zweck

Anlässlich eines Flohmarktes mit städtischen Repräsentationsbeständen im Friedrichshafener Rathaus sind laut Mitteilung 1089 Euro zusammengekommen. Das Geld kommt der "Tour de Riva" für krebskranke Kinder sowie dem heimischen ambulanten Kinderhospizdienst Amalie zugute.

Erstmals hat die Stadtverwaltung im Rathaus am Adenauerplatz einen Flohmarkt veranstaltet, bei dem beispielsweise Bücher, DVDs, Handtücher, T-Shirts und Poster aus den städtischen Repräsentationsbeständen gegen Spenden angeboten worden sind. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung sind 1089 Euro zusammengekommen. Die Spendengelder sind zum einen für die Tour de Riva für schwerstkranke Kinder und zum anderen an den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie.

In den vergangenen Wochen hat die Stadt Vereine, Schulen, Kindergärten, Einzelhändler oder Einzelpersonen darum gebeten, sich mit Ideen in die Benefizaktion für schwerstkranke und krebskranke Kinder einzubringen. Inzwischen haben mehrere Vereine und Institutionen angekündigt, sich an der Benefizaktion zu beteiligen. Wer sich noch für den guten Zweck engagieren möchte, sich aber noch nicht gemeldet hat, kann dies weiterhin tun. Informationen erteilt Ute Geuder von der Stadtverwaltung telefonisch unter der Rufnummer 0 75 41/2 03 11 12, E-Mail: u.geuder@friedrichshafen.de

Die Tour de Riva startet am Samstag, 17. Juni, in Bensheim. In neun Etappen fahren die Radler 777 Kilometer bis Riva del Garda. Am Montag, 19. Juni, macht die Tour Stadion in Friedrichshafen. Zur Ankunft auf dem Adenauerplatz gegen 17 Uhr ist ein Fest mit Programm geplant. Hierbei können Vereine, Institutionen, Kindergärten, Schulen, Händler und Einzelpersonen, die mitgemacht haben, ihre Spenden direkt auf der Bühne an die Verantwortlichen der Tour de Riva überreichen. Musikalisch werden die Radler vom Seehasenfanfarenzug begrüßt. Der Häfler Radsportverein Seerose übernimmt die Bewirtung der Gäste auf dem Adenauerplatz.