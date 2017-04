Friedrichshafen Fließgewässer: Einige Fragen zu Kartierung bleiben offen

Die Stadt hat 78 Kilometer Fließgewässer untersuchen lassen. Die Ergebnisse wurden jetzt im Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit präsentiert.

78 Kilometer Fließgewässer – größere und kleinere Bäche – im Stadtgebiet Friedrichshafen hat Umweltplaner Robert Fitz aus Salem im vergangenen Jahr unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse zu Wasserqualität und Naturnähe wurden jetzt im Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit vorgetragen. "Fließgewässer gehören mit zu den wichtigsten Gütern", sagte Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Umwelt und Naturschutz, und stieg in die Präsentation zu Mühlbach, Riedbach, Adelsreuter Bach, Brunnisach, Tegelbach, Rotach und Co. ein.

"Die meisten naturnahen Gewässer sind im Brochenzeller Wald", sagte Stottele. Entsprechend gut schnitt der Brochenzeller Bach ab. Seine Wasserqualität fällt in die Kategorie "sehr guter Zustand". Der Buchenbach erhielt hingegen die Bewertung "schlechter Zustand" und sei "übermäßig verschmutzt". Die Bandbreite der Bewertungen in der sogenannten Güte- und Strukturkartierung ist groß. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2005 konnten jedoch "hoch belastete Gewässer verringert werden". Drei Viertel der untersuchten Fließgewässer befinden sich Stottele zufolge in einem guten Zustand. Dies führt er auf den Anschluss der Weiler an die zentrale Kläranlage in Friedrichshafen zurück.

Rund 30 Minuten dauerte das Referat der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit. Umweltplaner Robert Fitz war verhindert und so blieb die Verwaltung dem Ausschuss schließlich einige Antworten schuldig. So zeigte sich zum Beispiel Norbert Fröhlich (CDU) verwundert darüber, dass der Mühlbach im Abschnitt zur Rotach nur ein "unbefriedigend" erhalten hat. Im Zuge des Baus der B 31-neu zwischen Friedrichshafen und Immenstaad war ein Teilstück des Mühlbachs im Jahr 2014 verlegt und die Bachmuschel umgesiedelt worden. "Es ist der Witz, dass der Mühlbach ökologisch nicht mehr einwandfrei sein soll", sagte Fröhlich. Als "kritisch" wird ebenfalls die Wasserqualität in der Rotach eingestuft. Das stieß Martin Baur (CDU) angesichts früherer Maßnahmen an dem Gewässer sauer auf. "Die Rotach wurde renaturiert. Wurde das Geld etwa umsonst ausgegeben?", fragte er mit Blick auf das Untersuchungsergebnis. Bürgermeister Andreas Köster versprach, Informationen nachzureichen. Er geht davon aus, "dass Investitionen, die Sie in den Vorjahren geleistet haben, auch gefruchtet sind". Und verwies auf Umweltplaner Fitz: "Es ist wichtig, dass Herr Fitz für Einzelheiten da ist."

Etwa 60 Prozent der Gewässer haben eine belastete Struktur. Der Riedbach zum Rohrbach ist ein begradigter Graben. Der Mühlbach ist in weiten Teilen verdolt. "Die Brunnisach hat sehr starke Sohlanhebungen", sagte Tillmann Stottele. Fische könnten so nicht wandern. Renaturierung, punktuelle Bepflanzung und Entwicklung von Gewässerrandstreifen sind nur drei Maßnahmen, die für eine bessere Naturnähe des Gewässerbettes ergriffen werden können. Manuela Hänsch, Mitarbeiterin in der Umweltabteilung, nannte die Renaturierung des Lipbachs als Beispiel: "Gehölzplanzungen, Störelemente und Uferabflachungen geben Impulse."

Den größten Effekt hätte die Ausweitung von Gewässerrandstreifen. Das ist der Abstand zwischen Bachbett und umliegender Nutzung. Ein Großteil der Flächen entlang der Gewässer befindet sich in Privatbesitz. Pächter könnten gebeten werden, Kulturen zurückzunehmen. Die Maßnahmen brächten Ökopunkte, aber auch Kosten. "Die Kosten sind sehr unterschiedlich, abhängig von Grunderwerb, Baukosten, Pflanz- und Pflegeaufwand", heißt es in der Sitzungsvorlage. Zwischen 2001 und 2010 seien 555 000 Euro für die Renaturierung von Fließgewässern ausgegeben worden. Ab 2019 sind Gewässerrandstreifen verpflichtend. Dann gibt es keine Ökopunkte mehr. Die Besitzer der Privatgrundstücke werden angeschrieben. "Es wird eine Vielfalt an Möglichkeiten auf uns zukommen", erklärte Manuela Hänsch. Eine Frage liegt aber im Unterhaltungsdienst: "Wie lösen wir die Personalfrage?", sagte Hänsch.