Friedrichshafen Fischbacherin beseitigt an Bahndamm mehr als 200 Hundehaufen

Maria Walter aus Friedrichshafen-Fischbach hat am Bahndamm Richtung Efrizweiler weit mehr als 200 Hundehaufen eingetütet. Dabei war die Aktion am verschmutzten Weg nicht einmal geplant. Die Stadt sieht derweil kaum eine Handhabe gegen den unrechtmäßig liegen gelassenen Kot.

Maria Walter wollte das ganze Aufsehen ursprünglich gar nicht erregen. "Das war überhaupt nicht meine Ambition", sagt sie, während sie mit ihrer Französischen Bulldogge Coco am Bahndamm in Fischbach entlang läuft. Genau da wollte sie am Dienstagmorgen eigentlich nur ein paar der Hundehaufen wegmachen, die massenweise am Rand des engen Weges liegen. Doch es wurden mehr und mehr eingesackte Hinterlassenschaften. Rund zwei Stunden und weit über 200 Haufen später säumte eine geschlossene Linie schwarzer Kotbeutel die wenige hundert Meter lange Strecke. Und diese eindrückliche Erinnerung daran, wie viele Hundehalter den Kot ihrer Tiere einfach liegen lassen, sorgte dann doch für Aufsehen.

"Bei 170 Tüten habe ich dann irgendwann aufgehört zu zählen, da hatte ich noch rund ein Viertel vor mir", sagt Walter. Begonnen hat sie mit der Aktion, "weil ich selbst schon so oft in Haufen reingetreten bin". Auch ihrem Hund Coco gehe es da nicht anders. "Je nachdem wälzt sie sich halt auch darin oder will es sogar fressen", nennt Walter weitere Probleme. Sie wohnt direkt am Anfang des Weges, was die Situation im Sommer teils besonders ekelerregend werden lässt: "Es stinkt vom Weg her richtig und die Fliegen kommen", so Walter. Sie habe Mitleid mit dem "armen Mann" der das vollgekotete Gras abmähen muss. Ausreden, das Geschäft ihres Hundes liegen zu lassen, haben Spaziergänger am Fischbacher Bahndamm keine. Direkt am Eingang steht ein Hunde-WC, bei dem man sich leere Tüten nehmen und die vollen entsorgen kann. Peter Pohl, der ebenfalls in der Nähe wohnt und regelmäßig mit seinem Dackel Willi am Bahndamm spazieren geht, kann sich manches Verhalten deswegen nur mit Ignoranz erklären: "Es gibt halt solche Idioten.

" Er wünscht sich deswegen hohe Bußgelder für Hundebesitzer, die den Kot liegen lassen. "Aber Kontrollen gibt es hier ohnehin keine", sagt Pohl.

Die Stadtverwaltung räumt auf Anfrage ein, dass die Handhabe des Problems schwierig ist: "Leider sorgt zurückgelassener Hundekot immer wieder für Ärger." Kontrollen seien nur sehr schwierig machbar. "Wir müssen jemanden auf frischer Tat ertappen, um nachweislich sagen zu können, welcher Hundehalter die Hinterlassenschaft seines Vierbeiners nicht beseitigt", so die Stadt. Er verstoße damit gegen Paragraph 15 der städtischen Polizeiverordnung, wonach Halter eines Hundes dafür zu sorgen haben, dass dieser nicht auf Straßen oder in Grün- und Erholungsanlagen kotet. "Dennoch abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen", heißt es weiter. Ein Verstoß wird nach Angaben der Stadt mit 25 Euro Bußgeld geahndet – zumindest theoretisch, denn: "Strafen werden nur selten verhängt, da es in fast allen Fällen an der Beweiskraft fehlt."

Dass ihre Aktion da langfristig etwas bewirkt, glaub Walter nicht so recht. "Ein paar mehr haben in den letzten Tagen schon ein Tütchen geholt", hat Walter beobachtet. Als sie die vollen Tüten, die sie als Symbol einen Tag lang auf dem Damm hatte liegen lassen, am Mittwoch weggeräumt hat, machte sie aber auch eine umgekehrte Erfahrung: "Direkt zwischen zwei Tüten lag schon wieder ein neuer Haufen", ärgert sich Walter und sagt ganz lakonisch: "Es ist jetzt halt immerhin mal kurz sauber."

Risiken für Tiergesundheit

Janosch Arnold, Leiter der Wildforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württembergs in Aulendorf, erklärt, dass durch herumliegenden Kot "viele Erreger und Krankheiten transportiert werden können". Allerdings seien die meisten Tiere gut gepflegt, "und wenn etwas ist, gehen die meisten eh gleich zum Tierarzt". Dramatisieren will Arnold das gesundheitliche Risiko deswegen nicht. Auch für Wild- und Nutztiere sieht Arnold keine besonderen Gefahren durch Hundekot. Und: "Man darf auch nicht vergessen, dass Kot bei den Vorfahren und Verwandten des Hunds ein ganz normales Mittel ist, um Reviere und Ressourcen zu markieren." (dod)