Friedrichshafen Fischbacher Uferweg soll weitergeführt werden

Mit einem zweiten Brückenschlag über die Brunnisach ist der Uferweg vom Fildenplatz über das Gelände des Wassersportvereins bis zur Ziegelstraße in Planung. Eigentlich sind die Voraussetzungen seit Jahren gegeben, nur die Genehmigung vom Landratsamt steht noch aus.

In diesem Jahr steht ein Jahrestag an, den wohl die wenigsten auf dem Plan haben. Vor zehn Jahren beschloss der Gemeinderat ein Gesamtkonzept "Seenaher Uferweg", das mit großer Freude und Zustimmung quer durch alle Fraktionen aufgenommen wurde. Als Ziel wurde damals definiert, die Abschnitte zwischen Graf-Zeppelin-Haus und Immenstaader Gemeindegrenze nach und nach bis zum Stadtjubiläum 2011 zu verwirklichen. Daraus wurde allerdings nichts. Doch seit Juni 2015 ist zumindest ein großes, etwa 700 Meter langes Stück Uferweg gelungen, um das Jahrzehnte gestritten wurde. Mit der Renaturierung des Seeufers vor dem MTU-Gelände in Manzell besteht seither ein wunderschöner Spazierweg unmittelbar am Wasser, der am Bodensee seinesgleichen sucht. Damit ist auch der Lückenschluss zwischen Seemoos und Fischbach gelungen. Doch am Fildenplatz endet das Projekt Uferweg nach wie vor.

Das soll sich in diesem Jahr ändern. Beim Neujahrsempfang Ende Januar in Fischbach verkündete Oberbürgermeister Andreas Brand, dass der Uferweg noch in diesem Jahr vom Gelände des Wassersportvereins (WSV) bis zur Ziegelstraße weitergebaut werden könne. Eine Nachricht, die nicht nur für Dietmar Nützenadel, dem Vorsitzenden der Fischbacher Runde, die beste jenes Abends war. Denn gerade die Bürger im Westen der Stadt drängen seit vielen Jahren immer und immer wieder darauf, dass wenigstens der Brückenschlag über die Brunnisach gelingt, um den Uferweg am Fildenplatz fortzuführen. Bis heute bleibt nichts anderes übrig, als die Fischerstraße hinauf bis zur Bundesstraße und entlang der B31 gen Westen zu laufen, wenn man in Richtung Immenstaad gehen will.

Mit Uferweg hat das so gar nichts zu tun. "Mit dem Uferweg bis zur Ziegelstraße könnten wir wenigstens eine kleine Fischbacher Runde in Richtung Eichenmühle drehen", sagt Siegfried Allgaier, der sich all die Jahre als "Kümmerer" des Bürgergremiums um die Fortführung des Uferwegs bemüht und -zig Gespräche geführt hat.

Ob dieser lang gehegte Wunsch wirklich schon dieses Jahr in Erfüllung geht, ist allerdings nicht sicher. Auf Anfrage erklärt Stadtsprecherin Monika Blank, dass OB Brand beim Fischbacher Neujahrsempfang lediglich angekündigt habe, "dass in diesem Jahr die Planung fortgesetzt werden soll, damit der Uferweg bis zur Ziegelstraße fortgesetzt werden kann". Was fehlt, ist immer noch die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt, denn dieses Stück Uferweg führt durch das Landschaftsschutzgebiet. "Wenn dann eine naturschutzrechtliche Genehmigung vorliegt, kann eine Ausschreibung erfolgen. Erst dann kann mit dem Bau begonnen werden", stellt Monika Blank klar.

Konkret soll der Weg zwischen dem Vereinsheim des Wassersportvereins und der Fischerhütte über WSV-Gelände und dann über die Brunnisach bis zur Ziegelstraße, also der Einfahrt zum Gelände des früheren Diakonissenheims, geführt werden. Für diese Wegetrasse lägen bereits die entsprechenden Vereinbarungen vor und auch alle Grundstücksfragen seien geklärt. Das gilt allerdings schon seit vielen Jahren. Das WSV-Gelände gehört der Stadt genau wie die kleine Brücke über die Brunnisach, die erst erneuert wurde. Die dürfen allerdings nur die Wassersportler nutzen, die im Hafen anlegen. Direkt am anderen Ende der Brücke ist eine Tür im Zaun, der das WSV-Gelände vom benachbarten Park des früheren Diakonissenheims trennt. Der mittlerweile verwilderte Zollweg an der Brunnisach entlang bis hoch zur Ziegelstraße gehört der Stadt ebenfalls seit vielen Jahren. Theoretisch könnte man heute bereits über das WSV-Gelände und die bestehende Brücke am westlichen Ufer der Brunnisach bis zur Ziegelstraße laufen. Doch das will weder der Wassersportverein noch das Stiftungsunternehmen Luftschiffbau Zeppelin als neuer Eigentümer des weitläufigen Parks.

Stattdessen soll der Brückenschlag weiter nördlich erfolgen, und zwar oberhalb des fast rechtwinkligen Knicks, den die Brunnisach hier macht. Der Weg von der Fischerstraße bis dahin soll neu gebaut werden und führt hauptsächlich über privaten Grund. Für diese Fläche liegt bereits seit 2004 ein im Grundbuch rechtlich abgesicherter Gestattungsvertrag vor, der es der Stadt erlaubt, auf zirka 300 Quadratmeter einen öffentlichen Weg anzulegen.

Wie der Uferweg ab Ziegelstraße in Richtung Immenstaad weiterführt, dafür zeichne sich aus heutiger Sicht keine konkrete Perspektive ab, erklärt Monika Blank. Die Fischbacher wissen: Es gibt bockige Eigentümer, die weder Land verkaufen noch einen öffentlichen Weg über ihr Grundstück dulden wollen. Dazu kommen Fragen des Naturschutzes: Nicht nur die Lipbachmündung ist ein wertvolles Biotop.

