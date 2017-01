Friedrichshafen Fischbacher Narren freuen sich auf lange Fasnet

Erster Höhepunkt ist der Eröffnungsball am 21. Januar. Am Fischbacher Samstag ziehen die Narren durch die Straßen.

Erster Höhepunkt ist der Eröffnungsball am 21. Januar, der dieses Mal unter dem Motto "Black and White" steht. Im vergangenen Jahr wurde dafür erstmals die Partyband "Fly" engagiert. "Die haben gut eingeschlagen", sagt "Eder", Bernd Wolferseder, Zugführer der Bächlesfischer. "Fly" wird auch dieses Mal auf der Bühne der Fischbacher Festhalle Musik machen. Außerdem wird der Fanfarenzug Graf Zeppelin, die Lumpenkapelle Kluftern, die "Froschties" und die Tanzgruppe "Remixx" erwartet. Wer mitfeiern will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Karten gibt es im Vorverkauf in Otto's Höfle, in der Postfiliale oder bei Getränke Siciliano für 9 Euro.

Am Fischbacher Samstag, 18. Februar, werden zum Narrenbaumsetzen mit Umzug durch Fischbach dieses Jahr auch etliche Zünfte und Musikgruppen erwartet, die selten oder noch nie in Fischbach zu sehen waren. Der Umzug startet um 14 Uhr beim Bahnhof. Zum 55. Geburtstag der Bächlesfischer wurde die Beflaggung über den Straßen komplett erneuert, freut sich "Eder". Mindestens 30 Fähnle habe jeder von den Bächlesfischern und Schalmeien dazu beigetragen. Am Umzugsweg wird bei der Feuerwehr, bei Otto's Höfle, bei Burgbühler und bei der Festhalle bewirtet. Vor der Festhalle wird die Fischbacher Feuerwehr nach Eintreffen der letzten Umzugsteilnehmer wieder einen prächtigen Narrenbaum aufstellen und dabei von vielen Zuschauern und Musikgruppen angefeuert werden.

Schule und Förderverein laden am Mittwoch, 22. Februar, zum "Goofafescht" in die Festhalle. Am Gumpigen Donnerstag, 23. Februar, startet um 19 Uhr der Hemedglonker-Umzug an der Festhalle. Bernd Wolferseder freut sich über jeden, der mitmacht. "Schlafanzug oder Nachthemd genügt als Verkleidung", sagt er und verspricht: "Jeder Teilnehmer bekommt auch einen Glühmost oder Kinderpunsch bei der anschließenden Party in der Festhalle".

Am Samstag, 14. Januar, holen die Funkenfreunde Christbäume in Fischbach, Manzell, Spaltenstein und Stockerholz ab. 2 Euro sollten in einer Tüte an jedem Baum befestigt sein. "Es wäre nett, wenn möglichst viele von diesem Angebot Gebrauch machen, damit es auch dieses Jahr wieder einen prächtigen Funken in Fischbach zu bewundern gibt", sagt Manfred Gress von den Funkenfreunden. Am Samstag, 4. März, beginnt um 18 Uhr die Funkenparty auf dem Fildenplatz. Am 5. März werden der Funken und der Kinderfunken ab 18.30 Uhr abgebrannt. In der Tannenhagschule sind die Hexen in Arbeit.