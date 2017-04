Friedrichshafen Fischbacher Halbmarathon: Aufregend für kleine und große Läufer

Mehr als 600 Läufer fanden den Weg nach Fischbach zum Halbmarathon. Es gab aber auch kürzere Strecken.

Concetta Bösch sieht sich suchend um und winkt aufgeregt mit ihrer Startnummer. "Christian Fetch! Christian Fetch!", ruft sie. Als sie den älteren Herrn in der Masse der Sportler entdeckt, ist ihr die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Es sind nämlich nur noch wenige Minuten bis zum Start für den Fischbacher Halbmarathon und sie hat versehentlich seine Startnummer mitgenommen, er läuft aber das "Viertele". In der Startnummer befindet sich die elektronische Zeiterfassung. Buchstäblich im letzten Moment finden sich die beiden Sportler und können Startnummern tauschen. Mehr als 600 Läufer haben den Weg nach Fischbach gefunden, das Wetter ist optimal. Die achtjährige Hanna Baur aus Markdorf bekommt von alledem nichts mit, ihre Augen suchen Papa Marco, der ebenfalls Halbmarathon läuft und der mit ihr trainiert hat. Gleich wird auch sie zum ersten Mal die 1000-Meter-Strecke laufen. Papa Thomas, Mama Sandra, Bruder Tim und die kleine Schwester Amelie feuern sie an. Dann ist es soweit: "Der Mann mit der Pistole ist Bürgermeister Köster, aber keine Angst, der schießt nur in die Luft, noch 30 Sekunden bis zum Start", sagt Moderator Reiner Jäckle und prüft, ob alle Kinder wirklich hinter der Startlinie stehen. Immerhin geht es um die erste Stadtmeisterschaft der Schüler und die Siegerehrung wird Oberbürgermeister Andreas Brand später persönlich vornehmen. Hanna hat sich hinten im Feld aufgestellt und startet super. Mama und Papa strahlen schon jetzt.

Ganz am Anfang hat ein Zwergenmarathon stattgefunden. Dabei durften alle ab Jahrgang 2012 auf die 421,95 Meter lange Strecke. Die fünfjährige Jana Tagmann kam "als zweitbestes Mädchen" ins Ziel. Stolz zeigt sie die Medaille, auf dem Arm von Papa Thorsten hält sie Ausschau nach einer Stärkung. Ursula Zeller und Elisabeth Kubalczyk kennen den Läuferhunger. Seitdem es den Fischbacher Halbmarathon gibt, verteilen sie Apfelschnitze und Bananenstücke nach dem Rennen. Ein bisschen aufgeregt ist auch Organisator Harald Sewcz vom TSV Fischbach, schließlich ist es der Auftakt zum ersten "Laufcup See hoch drei". Teil zwei und drei finden dann in Hagnau und Kressbronn statt. In Fischbach kommt jetzt aber erstmal Hanna ins Ziel, lässt sich die Medaille umhängen und von Mama und Papa umarmen. "Das war toll", findet sie.