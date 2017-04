Friedrichshafen "FischAugä" blickt mit Humor auf die Bibel

Das christliche Comedy-Duo Müller und Wild schlüpft in der Baptistengemeinde Friedrichshafen in die Rollen zweier Jünger. Anschaulich heben sie die in den Evangelien geschilderten Ereignisse ins Hier und Jetzt. Dabei wird auch viel gelacht.

Wir befinden uns in der alten orientalischen Welt Israels, als Peter (Petrus), alias Peter Wild und sein Bruder Andreas, gespielt von Beat Müller, die Bühne im Gemeindehaus der Baptisten Friedrichshafen betreten. Als das christliche Comedy-Theaterstück die Handlung aufnimmt, sind Peter und Andreas zwei einfache Männer, die ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Fischer sind sie von Beruf, doch das soll nicht lange so bleiben, denn ihre Berufung wartet da schon auf sie. Eine packende Begegnung am Ende eines langen erfolglosen Arbeitstages verändert das Leben der beiden Brüder und so startet ein Abenteuer der ganz besonderen Art.

Beat Müller und Peter Wild verkörpern mit außergewöhnlicher Präsenz das biblische Evangelium und lassen den Zuschauer Geschehnisse aus Sicht der beiden Fischer betrachten. Das Publikum erlebt, welche Fragen und Ängste die Jünger beschäftigen, wie Mut und Vertrauen wächst und wieder in Ratlosigkeit endet. Das Mienenspiel der beiden Schauspieler nimmt das Publikum geradezu gefangen. Gebannt erwartete man jede nächste Szene. So oder ähnlich müssen die Menschen damals, zur Zeit Jesu, ihr Leben gelebt haben.

Ist die Berichterstattung der Bibel oft schnörkellos und faktisch, so bricht das Comedy-Duo diese starre Struktur mit seinem Theaterstück „Fischaugä“ auf. Während man als Zuschauer miterlebt, wie die Jünger an den Ereignissen um Jesus Christus teil hatten, fragte man sich unwillkürlich, wie man selbst reagiert hätte, hätte man sich damals in einer solchen Situation befunden. Manch einer wird sich selbst wiederentdeckt haben in der allzu verständlichen Menschlichkeit, die hier mit Brillanz dargestellt wird.

Beat Müller ist seit 1986 Kabarettist und Schauspieler und gründete 1995 die Schauspiel-GmbH „Gesellschaft mit bestimmter Hoffnung“. Er arbeitet als Regisseur und Autor und gewann 2011 den PrixPlus. Peter Wild machte seine Ausbildung in Zürich, trat 20 Jahre als einer der „Wildlinge“ auf und war 2016 mit seinem Soloprogramm „Das Brot zum Sonntag“ unterwegs.

Mit dem Theaterstück „Fischaugä“ haben sich Müller und Wild zum Ziel gesetzt, den biblischen Bericht neu und frisch wiederzugeben und dem Zuschauer auf humorvolle Art und Weise einen Blick hinter die Kulissen des Lebens der Jünger Jesu zu ermöglichen. Zum Beispiel wird in der biblischen Geschichte der Hochzeit zu Kana (Joh. 2, 1-12) berichtet, wie Jesus Wasser in Wein verwandelte. Bei „Fischaugä“ findet ein Gespräch zwischen Peter und „Andi“ statt, die sich beschweren, dass es keinen Wein mehr gibt und in deren Gesichtern ein Feuerwerk der Verwunderung zündet, als sie begreifen, dass Jesus in seinem ersten biblischen Wunder Wasser aus den Steinkrügen in den leckersten und vollmundigsten Wein verwandelte, den sie jemals getrunken hatten.

Müller und Wild schaffen es, in 90 Minuten einen Erlebnisbogen durch das Evangelium zu spannen und den Zuschauer durch ihr mimisches Talent völlig zu begeistern. Humor und Witz, aber auch eine gute Portion Ernsthaftigkeit bestimmen dieses Stück und machen bewusst, dass wir alle nur Menschen sind, die auch einfach menschlich sein dürfen. Mit Fehlern und Macken, in Freuden und Leiden und immer mit dem Antrieb, sich weiterzuentwickeln. Eine gelungene Aufführung, die ihr Ziel nicht verfehlte – nämlich die Bibel zur Hand zu nehmen und mehr zu erfahren.