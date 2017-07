Friedrichshafen Firma Teledata will weiter wachsen

Positive Zahlen präsentierten die Geschäftsführer Armin Walter und Stephan Linz am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz des Friedrichshafener Telekommunikationsanbieters Teledata – und gute Aussichten. Erstmals fand das Gespräch bei den Technischen Werken Schussental (TWS) in Ravensburg statt, die seit 2012 Anteilseigner sind. Die Bilanzsumme stieg gegenüber 2015 von 11,763 Millionen Euro auf 15,250 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 7,172 Millionen Euro. "Die höchste Summe seit Bestehen des Unternehmens", wie Linz sagte.

Das Ergebnis lag bei 413.000 Euro. Investiert wurden 3,2 Millionen Euro. "Wir investieren mehr, als die Abschreibung hergibt", berichtete Walter. Das Anlagevermögen stieg von 11,7 Milionen auf 15,3 Millionen Euro. Entsprechend zufrieden war auch TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm: "Die Teledata hat sich enorm entwickelt in den vergangenen Jahren. Es war eine gute Entscheidung, hier einzusteigen." 20 Jahre ist die Teledata inzwischen alt, was am Donnerstag gefeiert wird.

Schwerpunkte der vergangenen Jahre waren und sind der Breitbandausbau in der Region sowie seit 2015 der Aufbau des Rechenzentrums in Immenstaad mit Kosten von 3 Millionen Euro, erläuterten Walter und Linz. Ziel sind beim Breitbandausbau mit Glasfaser Industriebetriebe (beispielsweise ZF, Rolls-Royce, Rafi) und Neubaugebiete. Daneben bietet die Teledata aber auch ihr Know-how an, beispielsweise gibt es Kooperationen in Engen und Balingen. Es gebe in der Branche einen "heftigen Wettbewerb" meinte Walter, insbesondere mit dem Vectoringausbau (V-DSL) der Telekom und über den Preis mit Unitymedia. Die Teledata versuche dem mit "Verbrüderungsangeboten", wie "Gas und Glas", sogenanntes Cross-Selling mit Produkten der Gesellschafter, zu begegnen. Und man versuche beim Ausbau Synergien zu nutzen, so Linz, indem man beispielsweise zusammen mit dem Energieversorger Glasfaserkabel verlegt. In Sanierungs- und Neubaugebieten seien dadurch schon 500 neue Anschlüsse entstanden.

Im Schnitt gewinne die Teledata 2000 neue Kunden im Jahr, diese Zahl sei 2017 jetzt schon erreicht. Dazu tragen zahlreiche Projekte bei, beispielsweise in Friedrichshafen, Heiligenberg, Frickingen, im Deggenhausertal (derzeit Kupferkabel, geplant Glasfaser) oder Zukunftsprojekte wie schnelles Internet in Teilgebieten des Zweckverbands Ravensburg (wie Wilhelmsdorf, Horgenzell, Baindt, Baienfurt, Fronreute, Schlier, Bodnegg), teilweise in Zusammenarbeit mit Netcom BW geplant. Ein Merkmal gegenüber den Mitbewerbern sei, so Walter: "Es ist uns wirklich wichtig, dass wir an den Kunden dran sind." Dazu gehöre auch der Bau eines neuen Kundenzentrums durch die Stadtwerke am See (SWSee) in Friedrichshafen in der Kornblumstraße für rund 1,7 Millionen Euro, das Anfang 2018 fertig sein soll. Auch freies W-Lan bleibt ein Thema. Nach drahtlosen Gratis-Netzzugängen in den Häfler Stadtbussen und an der Langenargener Uferpromenade soll es es weitere Projekte dieser Art geben, beispielsweise in der Ravensburger Altstadt. Ebenfalls überlegt wird, ins Mobilfunk-Geschäft einzusteigen. Aber hier sei noch nichts entschieden, so Walter.

"Wir sind Vollgas auf Wachstum eingestellt", sagt Geschäftsführer Armin Walter. Dieses Jahr plant Teledate mit Investitionen von 3,13 Millionen Euro geplant. Der Umsatz soll von 7,172 Millionen Euro auf 7,4 Millionen Euro steigen. Das Ergebnis soll auf dem Niveau von 2016 liegen. Laut Linz sei man allerdings händeringend auf der Suche nach Fachkräften, um die ganzen Projekte umzusetzen.

Teledata