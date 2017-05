vor 4 Stunden Julius Böhm Friedrichshafen Firma Followfood setzt auf nachhaltig produzierten Fisch

Beim Unternehmen Followfood in Friedrichshafen ist Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell. Jürg Knoll und Harri Butsch begannen schon während ihres Studiums in Konstanz in den 90er Jahren, mit Fisch zu handeln. Heute ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Marktführer in Deutschland in der Bio-Fischsparte.