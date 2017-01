Ein Fabrikant, der den Banken trotzt und ein geschiedener Familienvater, der sich in eine junge Thailänderin verliebt: davon erzählten am Sonntag die letzten Dokumentarfilme der diesjährigen Filmtage im Kiesel

Die Filmtage Friedrichshafen enden als Publikumserfolg: Der Kiesel ist voll am Sonntagnachmittag, und das verdientermaßen: die beiden letzten Dokumentarfilme des Festivals haben diese Resonanz verdient.

An einem Baum ein Schild mit der Aufschrift „Baden verboten“ – und ein Mann, der mit der Gaudi eines Kindes trotzdem in den See springt. So beginnt „Das Leben ist keine Generalprobe“. Ein bezeichnender Einstieg, denn Heinrich Staudinger geht eigene Wege. Der Fabrikant der Schuhmarke „Waldviertler“ ist in Österreich bekannt wie ein bunter Hund, erzählt im Publikumsgespräch Nicole Scherg, die Regisseurin des Films. Zu Prominenz kam er, weil er die Macht der Banken nicht anerkennen wollte: Als sie ihm einen Kredit verwehrten, holte er sich die drei Millionen woanders: bei seinen Kunden. Staudinger betrieb Crowdfunding, lange bevor das Wort in aller Munde war. Stetig stieg in der Folge die Zahl seiner Mitarbeiter, von 50 auf 250 – gegen den Trend, denn die Schuhindustrie liegt im Sterben: in Asien wird billig produziert.

Von der Bankenaufsicht kassierte Staudinger eine Anzeige für seine alternative Finanzierung, wegen Bankgeschäften ohne Konzession. Nicole Scherg zeigt Staudinger als wortgewandten Rebellen, der den Fehdehandschuh aufnimmt – stur wie Michael Kohlhaas, aber mit viel Lebensfreude und ohne Bitterkeit. Staudinger zitiert Rilke, in seinem Wohnhaus sieht es aus wie in einer unaufgeräumten Kommune, er hat ein kostenloses Fortbildungsprogramm für seine Mitarbeiter auf die Beine gestellt – und doch fehlt es in Nicole Schergs Film an Mitarbeitern, die frisch von der Leber weg über ihre Arbeit sprechen.

In der Fragerunde mit dem Publikum wird das bemängelt, und Nicole Scherg versteht das: In den 120 Stunden Filmmaterial habe sie solche Stimmen nicht gefunden; aus Angst, vermutet sie. Bleibt Chef also Chef, egal wie unkonventionell er daherkommt? Das bleibt offen.

Darf ein über 60-jähriger Deutscher eine halb so alte Thailänderin lieben? Diese Frage stellt Carolin Genreith in ihrer anschließend gezeigten Doku „Happy“ – und sie tut erst gar nicht so, als sei sie unbefangen: der Mann um den es geht, ist schließlich ihr Vater, und den will sie sich nicht mit einer Thai-Frau ihres Alters vorstellen.

Dieter Genreith arbeitet im Rathaus, nach der Scheidung hat er sein Haus zum Bauernhof erweitert, und er lernt fleißig Thailändisch: schon seit dreieinhalb Jahren wartet seine Freundin Tukta in Thailand auf die Hochzeit mit ihm. Carolin Genreith tritt in diesem Film selbst auf, mit skeptischer Miene – und nähert sich ihrem Vater nicht etwa sensibel an, sondern ist schnell bei den Kernthemen. Kauft sich hier nicht ein alter Mann eine junge Frau? Ist diese Beziehung für Tukta nur ein Geschäft? Wieso muss mit über 60 Sex noch eine Rolle spielen? „Happy“ ist ein erstaunlich direkter Vater-Tochter-Dialog, in dem Dieter Genreith über Einsamkeit spricht, über die Zeit, die ihm noch bleibt und über deutsche Frauen, die schon beim ersten Treffen ihren Fragenkatalog an ihm abarbeiten: „Nach fünf Minuten stehe ich als Lustmolch da“. Dieters Redegewandtheit setzt Humor in diesem Film, der auch in Thailand spielt und dort Tukta zu Wort kommen lässt, mitsamt ihrer Großfamilie auf dem Land. Hier wächst ihr kleiner Sohn aus erster Ehe auf, während sie in der Großstadt arbeitet.

In „Happy“ wird Liebe zur Ungewissheitszone: was Liebe ist, darüber gehen die Vorstellungen auseinander. Von einem Deutschen geliebt zu werden, bedeutet für eine Thailänderin, dass er in ihrem Dorf ein Haus baut und ihre Familie mitversorgt. Auf diesen Punkt bringt das im Film ein Deutscher, der seit Jahren in Thailand lebt. Mit diesen Sätzen im Bauch sitzt Dieter schließlich im Standesamt und setzt seinen Namen unters Eheformular.

Einen künstlichen Schlusspunkt setzt der Film damit nicht: Dieter fliegt zurück nach Hause, zur Arbeit und zu seinen Tieren – Tukta bleibt in Thailand und belegt einen Deutschkurs. Werden die Beiden eine gemeinsame Zukunft haben – ob nun in Deutschland oder in Thailand? Das müsste eine Fortsetzung von „Happy“ zeigen. Die letzte Szene zeigt Dieter jedenfalls bei einer einsamen Mahlzeit in seiner Küche. Ein Bild wie der Wunsch, dass es so nicht bleiben möge.