Friedrichshafen Feuerwehrmann scheitert mit Weltrekord-Versuch

David Fischinger, Mitglied der Feuerwehr von Friedrichshafen, bricht kurz vor 5 Uhr am Samstag seien Versuch, 100 Kilometer in Feuerwehrmontur in Rekordzeit zu gehen, ab.

Friedrichshafen – In tiefer Nacht kam das Aus: Plötzlich bekam David Fischinger Probleme, und dann dauerte es bis zur Aufgabe nicht mehr lange. So scheiterte in der Nacht zu Samstag der Weltrekordversuch des Feuerwehrmannes, die Distanz von 100 Kilometern in 15 Stunden und zehn Minuten zurückzulegen – in voller Feuerschutzmontur. Dabei hatte das wohlorganisierte Unternehmen gut begonnen.

"Es ging lange gut", schildert der Feuerwehr-Vorgesetzte Michael Bercher im Gespräch mit dem SÜDKURIER den Eindruck der ersten Stunden von Fischinger auf dem 2,2 Kilometer langen Rundkurs im Seewald. Fischinger wurde intensiv von Kameraden der Häfler Feuerwehr betreut. Die bauten eine Betreuungsstation auf und sorgten mit fünf Stromaggregaten sowie Scheinwerfern dafür, dass der Weg wenigstens teilweise ausgeleuchtet war. "Wir waren richtig kreativ", sagt Bercher: Ein mittels Akkus betriebener Scheinwerfer war auf ein Fahrrad aufgebaut worden, so dass der Sportler nicht im Dunkeln laufen musste.

Auch körperlich vorbereitet war Fischinger durch intensives Training eigentlich ziemlich gut, sagt der Feuerwehrmann. "Der war fit. Diese Strecke hatte er doch schon mehrfach gelaufen." Auf seinem Marsch durch die Nacht war er auch nie alleine: Ein kleines Team begleitete ihn die gesamte Zeit. Darunter war ein unmittelbarer Ansprechpartner, der für die Bedürfnisse zuständig war – der Rest waren "freie Begleiter", die quasi für Gesellschaft sorgten, darunter auch Feuerwehrleute aus Waldburg, wo Fischinger früher aktiv war. Manche Begleiter staunten über das Tempo, mit dem Fischinger samt einer fast 23 Kilogramm schweren Ausrüstung durch den Wald unterwegs war. Er musste sechs Kilometer pro Stunde gehen – das ist mehr als Schlendern, das ist ein strammer Marsch. David Fischinger lag lange gut in der Zeit.

Aber dann, nach Mitternacht, die Verschlechterung, die die Begleiter sich nicht erklären können: "Er klagte plötzlich über Kälte", erzählt Bercher. "Irgendetwas stimmte nicht". Dann kamen Konzentrationsschwächen hinzu. "Wir haben ihn gecheckt. Körperlich war er okay." Aber irgendein mentales Problem schleppte der Feuerwehrmann mit sich rum. Nach Absprache mit dem Coach entschied der unmittelbare Betreuer: Es hat keinen Sinn mehr, Abbruch. Nach neun Stunden und 46 Minuten, also um 4.46 Uhr, und nach 61 Kilometern war Schluss.

Auch Kollege scheitert

44 Kilometer in acht Stunden und 19 Minuten: Das ist das Ergebnis des jüngsten Weltrekord-Versuchs des Immenstaader Feuerwehrmanns Kai Eichler aus dem April. Es reichte nicht: Es hätten mindestens 70 Kilometer in zwölf Stunden sein sollen, zurückgelegt zu Fuß und in kompletter Feuerwehrschutzkleidung. Die Ausrüstung, die Eichler trug, wog 25 Kilogramm. (aep)