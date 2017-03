vor 4 Stunden Gisela Keller Friedrichshafen Feuerwehrmann Kai Eichler startet Weltrekordversuch - Mit Videos!

Kurz vor 15 Uhr am Freitag ist der Immenstaader Feuerwehrmann Kai Eichler in kompletter Feuerwehr-Schutzkleidung in Friedrichshafen aufs Laufband im "Aktivwerk" in der Prielmaier Straße 13 gestiegen und marschierte los. Mindestens 150 Kilometer will er in 48 Stunden zurücklegen und damit auf den Kinderhospizdienst Amalie aufmerksam machen.

