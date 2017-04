Friedrichshafen/Immenstaad Feuerwehrmann Kai Eichler gibt Weltrekordversuch auf

Nach 44 Kilometern auf dem Laufband, zurückgelegt in acht Stunden und 19 Minuten, war Schluss. Feuerwehrmann Kai Eichler aus Immenstaad kündigte nach seinem erneuten Weltrekordversuch am Wochenende an: "Das war der letzte lange Lauf."

44 Kilometer in acht Stunden und 19 Minuten: Das ist das Ergebnis des erneuten Weltrekordversuchs von Feuerwehrmann Kai Eichler. Und das reichte nicht. Es hatten mindestens 70 Kilometer in zwölf Stunden sein sollen, zurückgelegt zu Fuß und in kompletter Feuerwehrschutzkleidung. Dabei war der Ultraläufer Kai Eichler eigentlich gut vorbereitet, als er am Samstagmorgen auf das Laufband im MTU-Aktivwerk stieg – mit 25 Kilogramm Feuerwehrausrüstung am Körper, Atemschutzgerät inklusive, und betreut von dem Feuerwehrkollegen Jürgen Gutemann. Das Ganze geschah für einen guten Zweck: um auf den Kinderhospizdienst Amalie aufmerksam zu machen.

Er sei wohl am Anfang zu schnell gewesen, erklärt Kai Eichler später, warum er nach einigen Stunden Probleme bekam. Dazu quälte ihn eine Blase am Fuß. Gegen Mittag war schon sichtbar: Es wird knapp, er muss im Tempo wieder zulegen. Aber: "Ich bin nicht mehr rund gelaufen." Nach acht Stunden war klar, dass er die Strecke in der geplanten Zeit nicht schaffen würde. Kai Eichler gab auf. Und Rekordversuche über lange Distanzen in Feuerwehrkleidung soll es auch nicht mehr geben. "Das war der letzte lange Lauf", sagte er. Zwei kurze folgen noch im Sommer, aber dann: "Dann will ich wieder ganz normal laufen."