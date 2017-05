vor 2 Stunden Axel Pries Friedrichshafen Feuerwehrmann David Fischinger startet Weltrekordversuch im Seewald

Nach Kai Eichler macht sich nun ein zweiter Feuerwehrmann vom Bodensee auf, einen Ausdauer-Weltrekord hinzulegen: Der hauptamtliche Feuerwehrmann David Fischinger aus Friedrichshafen will den bestehenden Weltrekord seines Immenstaader Feuerwehrkollegen brechen und in voller Feuerwehrmontur 100 Kilometer am Stück marschieren.