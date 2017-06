Friedrichshafen-Berg Feuerwehreinsatz wegen Brandalarm in der Berger Halde

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen und Ailingen sind am Montag wegen eines Brandalarms mit drei Fahrzeugen nach Friedrichshafen-Berg in die Straße Berger Halde ausgerückt.

Laut Polizeibericht wurde der Brandalarm am Montag gegen 11 Uhr in einer Wohnung an der Straße Berger Halde ausgelöst. Die Feuerwehren Friedrichshafen und Ailingen rückten mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus und überprüften die Wohnung. Es war Essen angebrannt. Weil sich in der Küche das Fenster nicht öffnen ließ, löste der installierte Rauchmelder aus. Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden.