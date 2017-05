Friedrichshafen-Ailingen Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand nach Ailingen aus

Aktive der Feuerwehrabteilungen Ailingen und Friedrichshafen sind am frühen Mittwochnachmittag zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Ittenhauser Straße nach Ailingen ausgerückt. Gegen 12.45 Uhr war der Rettungsleitstelle starker Rauch gemeldet worden, der aus einem Mehrfamilienhaus drang. Der Brandeinsatz war nach rund einer Stunde beendet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1000 Euro.

"Die Abteilungen Ailingen und Friedrichshafen sind um 12.47 Uhr alarmiert worden und ausgerückt", berichtete Stadtbrandmeister Louis Laurösch. Da ein Wohnungsbrand gemeldet worden war, wurden 30 Aktive sowie vier Fahrzeuge – darunter die Drehleiter – entsendet.

Um an den Brandherd zu kommen, musste eine verschlossene Zimmertür aufgebrochen werden. Ein Bett hatte Feuer gefangen. "Die Brandursache ist noch unklar", erklärte der Stadtbrandmeister kurz nach 13 Uhr. Verletzte seien während des Einsatzes nicht festgestellt worden.

Laut Polizeibericht haben Hausbewohner den Brand wegen starker Rauchentwicklung entdeckt, der von den Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen und Ailingen rasch gelöscht wurde.

Durch das Feuer, das aus bislang unbekannter Ursache in einem Zimmer der betreffenden Wohnung ausbrach, wurden laut Polizei keine weiteren Räume in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in ihrer Wohnung befand, wurde anderweitig untergebracht. Zwei Bewohner des Gebäudes wurden wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.