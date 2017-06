Friedrichshafen-Berg Festzelt beim Berger Sommerfest "so voll wie noch nie"

Festzelt beim Berger Sommerfest "so voll wie noch nie"

In Berg wird das 59. Sommerfest gefeiert. Den neuen Festplatz scheinen bislang alle gefunden zu haben: Beim Auftakt am Freitagabend war das Zelt so voll wie noch nie, sagt Klaus Willauer, Vorsitzender des Musikvereins Berg.

Mit zahlreichen Gästen feiert der Musikverein (MV) Berg am Wochenende seine 59. Auflage des Berger Sommerfestes gefeiert. Dieses Jahr erstmals an einem neuen Standort: dem Berger Bolzplatz. Von Freitag bis Montag dauert die Veranstaltung. An jedem Tag ist etwas anderes geboten.

Zum Auftakt am Freitagabend haben die Musikvereine Jettenhausen und Taldorf sowie die Partyband Dorfkind aufgespielt und für ein volles Festzelt gesorgt. "Es war sehr gut, so voll wie noch nie", schildert Klaus Willauer. Der Vorsitzende des MV Berg begründet die Vielzahl der Besucher damit, dass Blasmusik vor allen für junge Leute immer beliebter werde. "Und die Partyband kam natürlich auch super an", so Willauer.





Als am Samstag das Berger-Band-Festival auf dem Programm stand, hieß es wieder einmal: Stimmung für jung und alt. Bereits zum fünften Mal hat der Musikverein das Festival organisiert. "Jedes Jahr ist es immer super besucht", weiß Willauer. Zwar haben die Veranstalter weniger Besucher als im vergangenen Jahr gezählt, doch das sei bei dem vollen Festzelt kaum aufgefallen. "2016 war es sogar ein bisschen zu voll, deswegen fanden wir das nicht schlimm", so der Vorsitzende. Alles in allem ist Willauer mit dem Ablauf der Veranstaltung mehr als zufrieden: "Es ist schön zu sehen, wie motiviert unsere Mitglieder sind. Dann macht es trotz Aufwand und Arbeit großen Spaß."

Gefallen am Sonntagsgottesdienst und dem anschließenden Frühschoppen fand das Ehepaar Serafine und Bruno Fessler. Seit einigen Jahren besuchen die Salemer die Veranstaltung und sind überzeugt: "Der Gottesdienst ist immer schön, auch wenn der Bruno fast einschläft und die Musikkapelle spielt gut", sagt Serafine Fessler. Die beiden Rentner überlegen es sich sogar, dem Sommerfest am Montag einen weiteren Besuch abzustatten. Ab 17.30 Uhr klingt das Fest am Montag beim Feierabendhock aus. Für die musikalische Unterhaltung im Festzelt sorgen die Musikkapelle Tannau sowie ab 20¦Uhr die Band "Holzless".