Friedrichshafen-Wiggenhausen Feststellbremse vergessen: Transporter rollt in Gegenverkehr

Ein 32-Jähriger hat am Samstag auf der Bodenseestraße einen Verkehrsunfall mit rund 4000 Euro Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht hat der Mann vergessen, die Feststellbremse zu benutzen. Der Zustelltransporter rollte in den Gegenverkehr.

Als ein 32-Jähriger am Samstag gegen 12.15 Uhr in Friedrichshafen-Wiggenhausen aus seinem am rechten Fahrbahnrand der Bodenseestraße angehaltenen Zustellerfahrzeug ausstieg, vergaß er, die Feststellbremse zu betätigen. In der Folge machte sich der Kastenwagen selbstständig und geriet wegen leicht nach links eingeschlagener Lenkung auf die Gegenfahrbahn.

Eine mit ihrem Mitsubishi entgegenkommende 24-Jährige konnte ihren Wagen zwar noch bis zum Stillstand abbremsen, jedoch nicht mehr verhindern, dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Laut Polizeibericht entstand jeweils rund 2000 Euro Sachschaden.