Die beiden Bands Captain Disko und The Rehats zaubern ihren Publikum beim Doppelkonzert in der Musikmuschel ein Lächeln ins Gesicht

Samstagabend, Kulturufer, der Sonnenuntergang legt dem See einen orangefarbenen Schimmer über, die Luft ist erfüllt vom Duft der Räucherstäbchen und den Klängen der beiden Bands des Abends: Captain Disko und The Rehats in der Musikmuschel.

Mit ihrem elektrisierenden Gitarrenpop bringen Captain Disko die Menge in Stimmung und machen aus einem passiven schnell ein aktives Publikum. So locken sie die Menge näher zur Bühne und damit auch enger zusammen – aus Fremden wird schnell eine Gemeinschaft mit dem selben Ziel: Spaß zu haben und den lauen Sommerabend zu genießen. Die Band lockert durch ihre selbstironische Art und spitzen Humor in den Ansagen zwischen den eigenen Songs ihrer Alben „Schwerelos“ und „Pornografie“ die Stimmung. Mit jedem Lied steigt die Spannung im Publikum und es bleiben mehr Leute am tanzenden Pulk hängen.

Die letzten Wolken habe sich verzogen und die abendliche Sonne färbt alles rötlich- es kommt diese gewisse Festivalstimmung auf. Auch die ausschließlich deutschen Texte treffen ins Schwarze. Sie beschreiben, wie kompliziert Liebe doch sein kann und was es bedeutet, für jemanden da zu sein.

Der bekannteste Song von Captain Disko, „Tänzer“, enthält lustige Anmach-Sprüche, die im echten Leben wohl wohl wenig Erfolg hätten, im rhythmischen Flow aber durchaus Charme versprühen. Alles in allem ein Auftritt, der Laune macht.

Die zweite Band beginnt mit einem etwas anderen Konzept, das wohl am ehesten mit „den Abend ausklingen lassen“ beschrieben werden kann. Das Quartett aus Freiburg – Johannes, Helene, Michael und Maximilian – spielen entspannten Indie und erinnern darin an die Band “The Kooks“.

Die Bewegungen der stetig wachsenden Menge werden weicher, die sanften Gitarrenakkorde gehen in einen steten Fluss über und die einprägsamen Texte fließen beinahe unmerklich über die Lippen. Als Indie-Fan kann man sich in diese Musik verlieben, besonders in den Song „Nothing but the truth“. Die tiefgründigen Texte über die „ganz normalen“ Probleme des Alltags regen zum Nachdenken an und lassen glückliche wie auch einprägsame Erinnerungen neu aufblühen.

Zwischen den selbstkomponierten und gefühlvollen Songs finden sich einige bekannte Melodien anderer Musiker, die dasselbe Konzept verfolgen – „Riptide“ von Vance Joy und „Ho Hey“ von The Lumineers zählen dabei zu den Highlights des Abends. Dass die Rehats das Publikum von der Rolle bloßer Zuschauer in teilnehmende Akteure verwandeln, macht den Auftritt besonders gelungen. So finden am Ende die Stimmen zu einem Kanon zusammen und die Band verlässt die Musikmuschel mit lächelnden Gesichtern.

