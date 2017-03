Friedrichshafen Fest zum Weltfrauentag fördert Integration

Mehr als 100 Besucherinnen haben an einem internationalen Fest zum Weltfrauentag in der Volkshochschule Friedrichshafen teilgenommen.

Musik und Tanz, Zeit für Gespräche, gemeinsam Lachen und Staunen – all das bot am Samstag in der Volkshochschule Friedrichshafen ein internationales Fest anlässlich des Weltfrauentag.

"Wir denken heute an alle Frauen dieser Welt, die für ihr Leben und ihre Freiheit sowie das ihrer Kinder und Familie kämpfen. Lasst uns einander kennenlernen, miteinander sprechen und feiern", begrüßte Andrea Balikavlayan die Frauen. Mitglieder des Frauenarbeitskreises übersetzten diese Worte auf Türkisch, Russisch, Kroatisch, Persisch, Ungarisch und Spanisch. Spontan meldete sich eine Frau, um die Worte ins Arabische zu übersetzen und eine weitere sprach für ihre polnischen Landsleute. "Mir geht das Herz auf, wenn ich so viele Frauen aus so vielen Nationen begrüßen darf", sagte Veronika Wäscher-Göggerle, Frauen- und Familienbeauftrage des Bodenseekreises. Heute stehe das Feiern im Vordergrund, sagte sie. "Wenn Sie in Not sind, bin ich für Sie da", wies Wäscher-Göggerle auf ihre Funktion im Landratsamt hin.

"Der Weltfrauentag ist unser Tag. In meiner Heimat Eritrea ist er ganz wichtig", sagte Zeghe Vedemariem, die mit einer ganzen Gruppe ihrer Landsleute zum Fest gekommen ist. Für Beate Gallandt ist es eine Bereicherung, Frauen aus anderen Kulturen kennenzulernen. "Der Weltfrauentag ist wichtig, um auf die Rechte von Frauen aufmerksam zu machen", sagt sie. Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit, wie sie in Deutschland gegeben sind, sieht Beate Gallandt als Privileg. Für Jeannette Tumiri, die aus Bolivien stammt, ist es einfach schön, dass beim Fest anlässlich dieses Tages Frauen aus allen Ländern zusammenkommen, um zu feiern.

Durch das bunte Programm führte Gloria Tirapegui Rojas, eine der Sprecherinnen des Frauenarbeitskreises. "Somewhere over the Rainbow" stimmte Amina Schmid auf dem Klavier an. Die Tanzgruppe von Swetlana Werner tanzte unter anderem eine Polka zum Lied "Rosamunde" – eine Melodie, die für manche Migrantin ähnlich exotisch klingen mag wie für die Einheimischen die erdige Musik der drei Südafrikanerinnen, die als "Soul of Africa" mitreißende Rhythmen und Lebensfreude pur zum Fest beisteuerten. Zurück ans andere Ende der Welt führte mit viel Sinnlichkeit der orientalische Bauchtanz von Thelma Roggenbuck. Außerdem steuerte die angehende Zirkuspädagogin Amelie Deschler eine clowneske Ball-Jonglage bei, die die Besucherinnen über alle sprachlichen Grenzen hinweg zum Lachen brachte.

Der Arbeitskreis

Der interkulturelle Frauenarbeitskreis GEA wurde im Mai 2000 in Friedrichshafen gegründet. Die Idee: Frauen unterschiedlicher Herkunftskulturen sollen sich kennen und verstehen lernen. GEA will persönliche Bindungen ausbauen und so neue Formen des interkulturellen Meinungsaustauschs und neue Wege zur Integration von Migrantinnen in der Gesellschaft finden. Sprecherinnen: Sanja Toth, Amina Schmid und Gloria Tirapegui Rojas. Kontakt: interkult.frauenarbeitskreis.gea@googlemail.com, Telefon 01 52/26 91 25 39. (rac)