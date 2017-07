Friedrichshafen Ferienspaß im Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum denkt auch diesen Sommer an die Familien, die ihre Ferien zuhause verbringen oder die zahlreichen Familien, die hier ihren Urlaub verbringen. Ein umfangreiches Programm wurde für Groß und Klein zusammengestellt.

In der Ferienzeit bietet das Museum den kleinen Gästen viele spannende Möglichkeiten die Geschichte der Luftfahrt kindgerecht und selbst zu erforschen. Bei „Geschichten vom Fliegen für Groß und Klein“ geht das Museum den Fragen der Kleinen auf die Spur: Wo sitzt der Kapitän? Welches Konstruktionsprinzip ist typisch für einen Zeppelin? Kinder haben andere Fragen als Erwachsene. In dieser Führung erhalten die Familienmitglieder abwechselnd Antworten auf ihre Fragen. Am Ende der Führung kann gemeinsam ein Andenken gestaltet werden. Unsere Museumsrallye macht Spaß und beinhaltet tolle Mitmachaktionen für die ganze Familie. Mittwochs 13 bis 14.15 Uhr und zusätzlich jeden Montag 13 bis 14.15 Uhr (31.7.-4.9.), während der Sommerferien.

Die Museumsrallye „Luftschiffkapitän gesucht“ ist immer ein großer Spaß. Die Kinder begeben sich auf eine abenteuerliche Zeppelinexpedition, lösen spannende Rätsel, finden Modelle im Museum und werden Luftschiffkapitän. Jeden Freitag bis einschließlich 8. September 11 bis 13 Uhr.

Die Großen von morgen können im Malatelier „Vom See bis zum Himmel“ kreativ im Atelier austoben. Eine Inspiration liefert die Ausstellung KULT! . Zeitgleich können die Erwachsenen bei der Führung "Technik und Kunst im Überblick" durchs Museum streifen, also ideal für Familien, ihre Kinder im Atelier bespaßen zu lassen und in Ruhe das Museum zu genießen. Bei dem geführten Rundgang durch das Museum steigen Sie über ein Fallreep in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und erkunden den Zeppelin. Alles was man zur Geschichte und zur Technik der Luftschiffe wissen muss, erfahren Sie natürlich auch. In unserer Kunstabteilung zeigen wir Ihnen die Ausstellung „Kult! Legenden, Stars und Bildikonen“. 17. und 31. August 10.30 bis 12 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Zeppelin Reederei erfahren die Kinder bei dem Workshop „Abenteuer Zeppelinbau“ hautnah, wie sich der Bau eines Zeppelins von damals zu heute geändert hat. Im Zeppelin Museum dreht sich alles darum, wie die gigantischen Zeppeline vor langer Zeit gebaut wurden, mit welchen Werkzeugen und Materialien – auch die Original-Nietzangen dürfen ausprobiert werden. Im Hangar der DZR erleben die Kinder die Technik rund um den heutigen Zeppelin NT. Donnerstag, 10. August 10 bis 15 Uhr

Am Dienstag, 15 August und 5. September können Familien einen Tag wie vor 100 Jahren im Schauhaus und im Schulmuseum Friedrichshafen erleben. Der Start ist im Schauhaus im Zeppelindorf, wo das ganze Haus und den Garten genau unter die Lupe genommen wird. Nach einer Mittagspause im Schauhausgarten geht es zu Fuß zum Unterricht, genauer gesagt, ins Schulmuseum. Dort steht so einiges auf dem Stundenplan! Dienstag, 15. August | 5. September 10 – 15 Uhr. Orte: Schauhaus, König-Wilhelm-Platz 12, Friedrichshafen (Beginn)/Schulmuseum, Friedrichstr. 14, Friedrichshafen)

Der Sommerspaß für Groß und Klein im Flyerformat wird zur Zeit an allen bekannten Stellen in Friedrichshafen ausgelegt. Weitere Infos auf www.zeppelin-museum.de oder unter anmeldung@zeppelin-museum.de und Tel: (0) 7541 / 3801-40. Öffnungszeiten: Mai bis Oktober täglich 9 bis 17 Uhr Seestraße 22, 88045 Friedrichshafen