Friedrichshafen Ferienprogramm ist ab sofort verfügbar

Für dieses Jahr bieten wieder städtische Institutionen, Friedrichshafener Vereine und Kirchen ein breites Angebot für Kinder und Jugendlichen in den Ferien. Das Programm ist ab sofort erhältlich.

Das Ferienprogramm 2017 für Kinder und Jugendliche von drei bis 27 Jahren ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung ab sofort verfügbar. Es umfasst mehr als 100 Angebote des Spielehauses, des Jugendzentrums Molke sowie von Institutionen, Kirchen und Vereinen. Erhältlich ist das Heft an der Information im Rathaus am Adenauerplatz, im Technischen Rathaus, in den Ortsverwaltungen, im Bürgeramt Fischbach und in den Schulen und Kindergärten und als Download im Internet.

„Es ist uns gelungen, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine zu stellen“, erklärt Margret Rücker-Beck, Leiterin des Spielehauses und Verantwortliche für das Ferienprogramm. Sie koordiniert die Termine und Angebote mit den unterschiedlichen Institutionen, den örtlichen Vereinen, den Sport- und Spieltreffs, dem Medienhaus am See, den Friedrichshafener Museen, der vhs Friedrichshafen, der Wissenswerkstatt und der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Bei den sportlichen Angeboten der Häfler Sportvereine können Kinder und Jugendlichen zahlreiche Sportarten ausprobieren. Ausflüge und die Zeltlager führen die Teilnehmer in die Natur. Auch die kreative Seite und der Forschertrieb werden bei den verschiedenen Angeboten gefördert und gefordert. Zu den besonderen Höhepunkten im Spielehaus zählen die vielfältigen thematischen Angebote wie beispielsweise „Der Karneval der Talente“ in den Fasnachtsferien oder „Entdecke Deine Stadt – Entdecke Dein Spielehaus“ in den Sommerferien. Zu den Ferienangeboten kommen die Wochenendaktionen wie der Kinder- und Jugendzirkus Luftikus Friedrichshafen und die Aktionstage auf dem Seehasenfest und der Aktionswiese auf dem Kulturufer. „Das Ferienprogramm 2017 bietet wieder ein breites Angebot für alle Friedrichshafener Kinder und Jugendlichen an“, sagt Margret Rücker-Beck.

