Friedrichshafen Ferienbetreuung des Spielehauses läuft wieder

Bei der Ferienbetreuung des Spielehauses in Friedrichshafen wird Kreativität großgeschrieben. Wöchentlich kommen jeweils 130 Kinder von sechs bis 13 Jahren.

Friedrichshafen – Lucy und Lucy sind beste Freundinnen – und das, obwohl sie bis vor wenigen Tagen noch gar nichts voneinander wussten. Kennengelernt haben sich die beiden sechsjährigen Mädels bei der Sommerferienbetreuung im Spielehaus, bei der seit Montag drei Wochen lang wöchentlich 130 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren voll auf ihre Kosten kommen.

In der ersten Woche geht's etwa um eine "Aloah Bar", ums Schmieden in der Metallwerkstatt oder um "Hund-Katze-Pferd". Im Turn-Workshop darf man sich in die Kunst des Einradfahrens einführen lassen und die "Müslikinder" bereiten als Kinderköche jeden Tag ein leckeres Müsli zu. Auch in der Filzwerkstatt und in anderen Bereichen dürfen die Kinder ihre Kreativität ausleben, außerdem stehen mehrere Ausflüge auf dem Programm.

In 13 Gruppen stehen den Mädchen und Jungen insgesamt 15 Betreuer von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 13 Uhr – oder im Alternativmodell von 7 bis 16 Uhr – mit Rat und Tat zur Seite. Ältere Schüler sind genauso darunter wie Pädagogik-Studenten oder Jugend- und Heimerzieher. "Ein Powerteam mit Herz" stellt Spielehaus-Leiterin Margret Rücker-Beck zufrieden fest. Was aber mindestens genauso wichtig ist: "Die Eltern wissen, dass ihre Kinder bei uns in guten Händen sind", ergänzt Mitarbeiterin Heike Strudel. Worum geht's bei den Ferienaktionen des Spielehauses? "Spaß haben, Neues lernen, vorhandene Fähigkeiten erweitern, Freunde finden – und Teamgeist entwickeln", fasst Margret Rücker-Beck kurz und bündig zusammen. "Wir versuchen, kompetent zu begleiten, auch mit nötigen Regeln und erzieherischen Konsequenz, und pflegen natürlich auch die Partnerschaft mit den Eltern."

An individuellen Ideen des Nachwuchses hapert es nicht. Zwei Mädchen haben zusammen in Detektivbüro eröffnet. Andere widmen sich mit Engagement dem Projekt "Häuslebau". So kann man zum Beispiel aus alten Autoreifen bequeme Sessel basteln. Wer will, darf beim Obsttag seinen Geschmackshorizont erweitern. Die achtjährige Marie legt sich dafür ins Zeug, mit Zeitungspapier aus einem Drahtgestell eine "Nana"-Figur nach dem Vorbild der Künstlerin Niki de Saint Phalle zu basteln. Egal, für was man sich an diesem Tag auch entscheidet: "Man sieht am Ende, was man gemacht hat und es wird bestimmt richtig schön", ist sich die zehnjährige Timea aus Hefigkofen sicher. Na dann bis morgen. Auch das wird bestimmt wieder ein schöner Spielehaus-Tag.