Friedrichshafen "Female Poetry Slam" überzeugt mit der Kraft der Worte

Weltfrauentag: Im Theater Atrium gaben Frauen mit eigenen Texten Einblick in ihre Weltsicht. Die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises stellte klar, dass der Feminismus weiterhin aktuell bleibt.

Feminismus ist dann nicht mehr notwendig, wenn es keinen Sexismus mehr gibt. Denn so lange Frauen aufgrund ihres Geschlechtes in irgendeiner Weise diskriminiert werden, sei es auf dem Arbeitsmarkt, in paritätischen Gremien oder auch in öffentlichen Ämtern, solange muss auch die Emanzipation der Frauen weiter gehen. Veronika Wäscher-Göggerle, die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises, stellte dies in ihrer Begrüßungsrede im Theater Atrium ganz klar heraus. Am 8. März begehen Frauen aus aller Welt alljährlich den Weltfrauentag, der in vielen Ländern unterschiedlich begangen und gefeiert wird. Emmy Megler, die Leiterin des Frauenhauses Bodenseekreis, beschenkte beispielsweise ihre Bewohnerinnen mit einem Blumenstrauß und berichtete, wie sehr sich die Frauen über diese Geste gefreut hätten. Eine Anerkennung, die gut tut und die man einfach nur bekommt, weil man ist, wer man ist – eine Frau.

Bei dem Poetry Slam im Atrium stand als erste Slam-Poetin Amina Abdulkadir aus Basel auf der Bühne. Ihr Thema war die Liebe und wie sie damit umgeht oder auch nicht, denn die Liebe ist ein großes weites Feld, auf dem unzählige bekannte und unbekannte Blumen wachsen. Kennt man sich jemals selbst gut genug oder den Anderen, um die Liebe zu verstehen? Sie sprach in ihren Wortgefügen von Fragen und Antworten, die nicht immer zum Ziel führten, jedoch zu einer Erkenntnis. Sätze als Stückwerk, zusammengesetzt zu einem Ganzen. Amina Abdulkadir ist eine Suchende, die sich findet und immer wieder neu erfindet; das hörte man aus ihren Texten heraus. Teilweise entstehen ihre Slam-Gedichte eben dann, wenn sie spricht. Ihre Texte kommen aus dem Herzen und sprudeln ungefiltert und mit geballter Kraft aus ihr heraus. Sie besitzt die natürliche Gabe, Worte zu Symphonien zu formen und die Zuhörer auf diese Art nachdrücklich zu berühren.

Nach ihr betraten fünf Nachwuchs-Slamerinnen die Kleinkunstbühne des Atriums, das bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die jüngste Akteurin war gerade mal 15 Jahre alt. Es war sehr beeindruckend zu hören und zu sehen, wie gekonnt diese Mädchen ihre Texte in Sprache und Worte umsetzten. Da wurden keine nichtssagenden Teenie-Schwärmereien in Worte gefasst, sondern es waren tiefgreifende Formulierungen zu hören. Sie ließen erahnen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist und dass diese jungen Frauen ein Stück Leben verarbeiteten. Worte haben Macht und es macht nur etwas, wenn Worte nicht ausgesprochen werden. An diesem Abend war das Wort sozusagen ein Schwert, mit dem die Poetinnen exzellent gekämpft haben. Der Female Poetry Jam war publikumsbezogen und mit viel Natürlichkeit live performt. Von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Ein facettenreicher Abend mit starken Frauen, die was zu sagen haben.