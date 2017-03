Friedrichshafen Feiern mit Fußnotenpop: Melissa E. Logan sorgt beim Kunstfreitag für Partylaune

Beim Kunstfreitag sorgt Melissa E. Logan im Zeppelin-Museum für Partylaune, die zu denken gibt.

Der Abschluss des Kunstfreitags ist ein Erfolg, und das ist durchaus überraschend. Denn wann gab es schon mal eine Popkonzert-Performance? Ina Neddermeyer vom Zeppelin-Museum hat ins Museums-Foyer Melissa E. Logen eingeladen. Logan zählt zur Band "Chicks on Speed", die seit 20 Jahren zwischen Pop und Kunst "performt" und die ohne den Dadaismus nicht denkbar wäre. Dasselbe gilt für Logans Auftritt beim Kunstfreitag, zusammen mit Saskia von Klitzen und Jesseling Preach. Und das Trio hat auch keine Lust auf Abgrenzungsversuche, wenn es alte Chicks-Hits wie "Kaltes klares Wasser" und "Wordy rappinghood" – electroclashmäßig verhottet.

Wenn eines "kunstmäßig" ist an diesem Konzert, dann die Bezüge, die offengelegt werden – Fußnotenpop von studierten Künstlerinnen, ohne das hier abfällig zu meinen. "Wordy rappinghood" zum Beispiel: Logan covert damit ihre eigene Band, die Chicks, die diesen Song wiederum von Tom Tom Club gecovert haben. Tom Tom Club rekrutierte sich aus Mitgliedern der Band Talking Heads, und die Heads haben wiederum ein ellenlanges Lautgedicht des Dadaisten Hugo Ball vertont. Ein Kreis schließt sich, denn auch die gebastelte Bühnengarderobe von Logan und Co. nimmt sich recht dadaistisch aus: Wer steckt sich schon ein Geodreieck ins Haar?

So führt die Zeitschleife immer weiter rückwärts, was nicht schlimm ist, denn diese Musik, so retro sie auch ist, ist wild, laut und lustig. Viele ältere Besucher des Kunstfreitags merken schnell, dass das für sie nichts ist, vorne beherrscht die Jugend der ZU das Geschehen, und Melissa Logan stürzt sich über einem pumpenden Fundament, grobem Noise und 90er-Jahre-Rave in jaulende Gesänge, die den B-52s alle Ehre machen.

Hinten laufen Filmschnipsel durch, mal von Velvet Underground-Ikone Nico, mal von der geschlechtlich unbestimmbaren Robotermenschin Grace Jones, oder von nackten, fülligen Mädels, die keine Sexbomben sind und gerade deshalb Spaß daran haben, welche zu spielen. Da wird mit Geschlechterzugehörigkeiten und Weiblichkeitsklischees gespielt, mit der Grenze zwischen Mensch und Maschine – mit Diskursen, die im Pop Geschichte sind und dem Universitätsbetrieb Millionen von Seminararbeiten beschert haben. Und trotzdem funktioniert das alles, nach wie vor, machen diese einmal mehr ins Rutschen geratenen Grenzen immer noch frei – "Utopia is here and now", wie Melissa E. Logan im Sprechgesang einer Anne Clark verkündet.

Dass dieses Konzert so großen Spaß macht, liegt vielleicht auch daran, dass es den lange Zeit verteufelten Sound der 80er-Jahre ins Heute trägt: Synthiepop, Wave und eine technoide Künstlichkeit, in der Künstler wie Devo, Gary Numan oder Human League entweder schwelgten oder die schlimmsten Entfremdungsszenarien entwarfen. Wenn Melissa E. Logan heute einen Song "Plastic" nennt, werden fast nostalgische Sehnsüchte wach. "Plastic" ist das Signalwort einer haptischen Welt von gestern. Der heutigen kommt man damit nicht mehr bei.